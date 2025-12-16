Language
    Suicide से पहले प्रेमी ने कहा- मैंने ज्‍योतिका को मार डाला

    By Shiv Shankar Sah Edited By: Sanjeev Kumar
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 06:31 PM (IST)

    जमशेदपुर में एक व्यक्ति ने इंस्टाग्राम लाइव पर हत्या करने की बात कबूल की, जिससे सनसनी फैल गई। उसने अपने नौ साल के प्रेम संबंध के भयावह अंत की घोषणा की ...और पढ़ें

    गणेश और ज्योतिका हेंब्रम की फाइल फोटो।

    संवाद सूत्र, पोटका। पोटका थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रेम संबंध में उत्पन्न विवाद ने दो लोगों की जान ले ली। जानकारी के अनुसार, गणेश माझी नामक युवक ने इंस्टाग्राम लाइव के दौरान अपनी प्रेमिका ज्योतिका हेंब्रम की हत्या करने की बात स्वीकार की और इसके कुछ समय बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। 

    इंस्टाग्राम लाइव में गणेश माझी ने कहा कि उसका ज्योतिका हेंब्रम के साथ पिछले 9 वर्षों से प्रेम संबंध था। उसने आरोप लगाया कि ज्योतिका उसे लगातार धोखा दे रही थी। 
     
     

    गुस्से में आकर धारदार चाकू से किया वार  

    गणेश ने बताया कि उसने कई बार ज्योतिका को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं मानी तो गुस्से में आकर उसने धारदार चाकू से उसकी हत्या कर दी। लाइव वीडियो में उसने चाकू दिखाते हुए कहा कि इसी चाकू से उसने ज्योतिका की जान ली है।
     
    गणेश ने यह भी आरोप लगाया कि ज्योतिका के थाना प्रभारी मनोज कुमार मुरमू के साथ संबंध थे, जिसके कारण वह मानसिक तनाव में था। आत्महत्या से पहले गणेश ने स्पष्ट रूप से कहा कि ज्योतिका की हत्या में उसके परिवार का कोई हाथ नहीं है और पुलिस उसके परिजनों को परेशान न करे।

     

    युवती को सदर अस्पताल में कराया भर्ती 

    घटना को अंजाम देने के बाद गणेश माझी ने अपने ही घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके दोस्तों द्वारा उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 
     
    ज्योतिका हेंब्रम और गणेश माझी दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। मामले को लेकर डीएसपी संदीप भगत ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि गणेश माझी ने धारदार हथियार से ज्योतिका हेंब्रम की हत्या की और बाद में खुद आत्महत्या कर ली। 
     

    जाचं के बाद होगी आगे की कार्रवाई  

    पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, थाना प्रभारी मनोज कुमार मुरमू ने आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि गणेश माझी ज्योतिका पर लगातार चौकीदार की नौकरी छोड़ने और घर में रहने का दबाव बना रहा था। 
     
    ज्योतिका द्वारा इसका विरोध किए जाने के बाद गणेश ने गुस्से में आकर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है। यह घटना पूरे इलाके में चर्चा और शोक का विषय बनी हुई है।