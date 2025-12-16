ड्यूटी से लौट रही महिला चौकीदार की थाना से दो किमी दूर बीच सड़क पर हत्या, प्रेम संबंध बना दोहरी मौत की वजह

संवाद सूत्र, पोटका। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड में मंगलवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। कलिकापुर केंदमुड़ी गांव की रहने वाली महिला ग्रामीण चौकीदार ज्योतिका हेंब्रम की बीच सड़क पर नृशंस हत्या कर दी गई।

हत्या का आरोप उसके प्रेमी गणेश मांझी पर है, जिसने वारदात के बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। ज्योतिका हेंब्रम की करीब 10 माह पहले ग्रामीण चौकीदार के पद पर बहाली हुई थी। इसके बाद वह पोटका थाना में तैनात थी।

प्रत्येक मंगलवार को वह प्रखंड कार्यालय में आयोजित मंगल दिवस कार्यक्रम में ड्यूटी करती थी। मंगलवार को भी ड्यूटी समाप्त कर वह अपनी स्कूटी से घर केंदमुड़ी लौट रही थी।

इसी दौरान पोटका थाना से महज दो किलोमीटर दूर बड़ा सिगदी के समीप छोटा सिगदी जाने वाली सड़क पर उसकी हत्या कर दी गई। स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे ज्योतिका का शव पड़ा देखा, जबकि उसकी स्कूटी पास में ही खड़ी थी।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, घटना से कुछ देर पहले ज्योतिका सड़क के किनारे किसी युवक से बात करती नजर आई थी। कुछ ही समय बाद उसका शव बरामद हुआ। शव की स्थिति देखकर प्रतीत हो रहा था कि धारदार हथियार से गला रेतकर उसकी हत्या की गई है।

घटना की सूचना मिलते ही पोटका थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। सूचना के आलोक में पोटका अंचल अधिकारी (सीओ) निकिता बाला और प्रखंड विकास पदाधिकारी (बीडीओ) अरुण कुमार मुंडा भी घटनास्थल पर पहुंचे।

बीडीओ अरुण कुमार मुंडा ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला धारदार चाकू से हत्या का प्रतीत होता है। ज्योतिका के पिता देवराज हेंब्रम ने कहा कि उनकी बेटी का किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी।

उन्होंने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। वहीं मृतका के भाई विश्वनाथ टुडू ने कहा कि उनकी बहन की गला रेतकर नृशंस हत्या की गई है।

ज्योतिका के मृदु स्वभाव के कारण थाना में कार्यरत अन्य चौकीदार और सहकर्मी भी इस घटना से गहरे सदमे में हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी ही थी कि इसी बीच एक और चौंकाने वाली खबर सामने आई।

बताया गया कि ज्योतिका की हत्या के बाद उसका प्रेमी गणेश मांझी अपने घर पहुंचा और मानसिक तनाव में आकर गले में फंदा डालकर आत्महत्या कर ली। दोस्तों द्वारा उसे सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

डीएसपी संदीप भगत ने बताया कि जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि गणेश मांझी ने धारदार चाकू से ज्योतिका हेंब्रम की हत्या की और इसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए एमजीएम मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है।

मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है और सभी पहलुओं को खंगाला जा रहा है। इस बीच मामला और अधिक सनसनीखेज तब हो गया, जब आत्महत्या से पहले गणेश मांझी द्वारा किए गए इंस्टाग्राम लाइव की जानकारी सामने आई।





