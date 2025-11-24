Jamshedpur News: गोपीबल्लभपुर के श्यामा मंदिर में लाखाें की हुई चोरी, जांच में जुटी पुलिस

संवाद सूत्र, खड़गपुर। जंगल महल अंतर्गत झाड़ग्राम जनपद के गोपीबल्लभपुर-एक प्रखंड अधीन जगन्नाथपुर गांव स्थित श्री श्यामा माता मंदिर में शनिवार की रात चोरों ने मंदिर के गेट में लगे तीन ताले तोड़ कर लाखों रुपये के सोने व चांदी के आभूषण समेत पूजा के बर्तनों पर भी हाथ साफ कर दिया।

रविवार की सुबह जब मंदिर की साफ-सफाई के लिए सेवादार पहुंचा तो मंदिर के गेट पर लगे तीन तालों में से एक को झूलता व दो को नदारद देख सन्न रह गया। आसपास के लोगों को इसकी सूचना दी गई।

माैके पर पहुंचे ग्रामीणों ने मां की प्रतिमा पर चढ़े सोने व चांदी के गहनों के साथ अन्य सामग्रियों को नदारद पाया। घटना से इलाके में उत्तेजना व्याप्त हो गई। सूचना पर पहुंची गोपीबल्लभपुर थाने की पुलिस ने मौका-मुआयना करने के बाद घटना की प्राथमिकी दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है।

मंदिर के पुरोहित सत्यरंजन घोषाल ने कहा कि मां की प्रतिमा पर 10 भरी साेने के आभूषण, चांदी के दो बड़े मुकुट, खड्ग, गले का हार समेत अन्य आभूषणों व पूजा के बर्तनों पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया।