Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जेल से जमानत पर निकले अपराधी ने जुगसलाई में की फायरिंग, पुलिस ने पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार

    By Anwesh Ambashtha Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Sun, 23 Nov 2025 11:04 PM (IST)

    जुगसलाई में जेल से जमानत पर छूटे एक अपराधी ने फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने उसे पिस्तौल के साथ गिरफ्तार कर लिया। इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

    prefferd source google
    Hero Image

    आरोपी सन्नी सिंह सरदार। (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जुगसलाई थाना की पुलिस ने शनिवार देर रात कई आपराधिक मामलों के आरोपित सन्नी सिंह सरदार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए है। उससे थाना में पूछताछ जारी है।

    सूचना है आरोपित शनिवार दोपहर चार बजे घाघीडीह सेंट्रल जेल से फायरिंग के आरोप में रिहा हुआ था। अपने साथियों के साथ जुगसलाई में रिहाई की खुशी में नशे में घूम रहा था। उसने दबंगई दिखाने को जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल मैदान के पास रात करीब आठ अपने दो साथियों के साथ कार में सवार होकर पहुंचा और दो राउंड हवाई फायरिंग कर दी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    उस वक्त वहां आसपास क्षेत्र के कई युवक और बच्चे थे। गोली की आवाज सुनकर सभी भयभीत हो गए। फायरिंग के बाद खोखा भी अपराधियों ने उठा लिया। लोगों को भी धमकाया।

    फायरिंग की सूचना पुलिस तक पहुंची। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने जुगसलाई छपरिया मोहल्ला में घेराबंदी की। शनिवार रात एक बजे वहां से भागते हुए छपरिया मोहल्ला से सटे बागबेड़ा थाना क्षेत्र आनंदनगर की ओर कार छोड़कर भागने लगे।

    पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया जबकि उसका सहयोगी राकी मिश्रा भाग निकला। बता दें कि सन्नी सरदार छपरिया मोहल्ला का ही रहने वाला है। उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज है।

    जुगसलाई में कांग्रेस नेता अभिजीत सिंह पर फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद था। वहीं, सन्नी सिंह की गिरफ्तारी के मामले में पूछे जाने पर जुगसलाई थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार को मामले की जानकारी देंगे। आरोपित के विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज है।

    आदित्यपुर में एक फेज दो सोसाइटी के केयरटेकर पर हमला और अपहरण के मामले में भी शामिल रहा है। उसके सहयोगियों में मोहित पांडेय, राहुल सिंह, मनीष सिंह और राकी मिश्रा जैसे नाम शामिल हैं।