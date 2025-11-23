जेल से जमानत पर निकले अपराधी ने जुगसलाई में की फायरिंग, पुलिस ने पिस्तौल के साथ किया गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। जुगसलाई थाना की पुलिस ने शनिवार देर रात कई आपराधिक मामलों के आरोपित सन्नी सिंह सरदार को गिरफ्तार किया है। उसके पास से पिस्तौल और कारतूस बरामद किए गए है। उससे थाना में पूछताछ जारी है। सूचना है आरोपित शनिवार दोपहर चार बजे घाघीडीह सेंट्रल जेल से फायरिंग के आरोप में रिहा हुआ था। अपने साथियों के साथ जुगसलाई में रिहाई की खुशी में नशे में घूम रहा था। उसने दबंगई दिखाने को जुगसलाई आरपी पटेल स्कूल मैदान के पास रात करीब आठ अपने दो साथियों के साथ कार में सवार होकर पहुंचा और दो राउंड हवाई फायरिंग कर दी।

उस वक्त वहां आसपास क्षेत्र के कई युवक और बच्चे थे। गोली की आवाज सुनकर सभी भयभीत हो गए। फायरिंग के बाद खोखा भी अपराधियों ने उठा लिया। लोगों को भी धमकाया। फायरिंग की सूचना पुलिस तक पहुंची। अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने जुगसलाई छपरिया मोहल्ला में घेराबंदी की। शनिवार रात एक बजे वहां से भागते हुए छपरिया मोहल्ला से सटे बागबेड़ा थाना क्षेत्र आनंदनगर की ओर कार छोड़कर भागने लगे।

पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया जबकि उसका सहयोगी राकी मिश्रा भाग निकला। बता दें कि सन्नी सरदार छपरिया मोहल्ला का ही रहने वाला है। उसके विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज है। जुगसलाई में कांग्रेस नेता अभिजीत सिंह पर फायरिंग करने के आरोप में जेल में बंद था। वहीं, सन्नी सिंह की गिरफ्तारी के मामले में पूछे जाने पर जुगसलाई थाना प्रभारी ने बताया कि सोमवार को मामले की जानकारी देंगे। आरोपित के विरुद्ध कई आपराधिक मामले दर्ज है।