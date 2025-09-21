Language
    GST कटौती से बड़ी राहत! Amul और Sudha ने घटाए दूध के दाम, घी-पनीर-बटर भी हुआ सस्ता; देखें नए रेट

    By Jitendra Singh Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Sun, 21 Sep 2025 09:13 PM (IST)

    त्योहारी सीजन से पहले अमूल ने घी मक्खन और आइसक्रीम सहित 700 उत्पादों की कीमतों में कटौती की है। GST Council द्वारा Tax Cut के बाद यह कदम उठाया गया है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाना है। अमूल मक्खन और घी की कीमतों में भारी कमी की गई है। सुधा ब्रांड ने भी अपने Milk Products की कीमतों में कटौती की है जिससे ग्राहकों को राहत मिलेगी।

    Hero Image
    Amul और Sudha ने घटाए दूध के दाम। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। त्योहारी सीजन की शुरुआत से ठीक पहले देश के सबसे बड़े डेयरी ब्रांड अमूल ने आम आदमी को बड़ी राहत दी है। गुजरात को-ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन, जो Amul Brand के तहत अपने उत्पाद बेचती है, ने घी, मक्खन और आइसक्रीम समेत 700 से अधिक उत्पादों की कीमतों में कटौती करने की घोषणा की है। नई और घटी हुई दरें सोमवार, 22 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएंगी।

    कंपनी ने यह कदम हाल ही में जीएसटी परिषद द्वारा दुग्ध उत्पादों पर टैक्स दरों में की गई कमी के बाद उठाया है, ताकि इसका पूरा लाभ सीधे उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जा सके। इस फैसले से त्योहारी मौसम में घर का बजट संभालने वालों के चेहरे पर मुस्कान आना तय है।

    नई कीमतों के अनुसार, अमूल मक्खन के 500 ग्राम पैक पर सीधे 20 रुपये की कटौती की गई है, जिससे इसकी कीमत 305 रुपये से घटकर 285 रुपये हो गई है।

    वहीं, 100 ग्राम वाला पैक अब 62 रुपये की जगह 58 रुपये में मिलेगा। इसी तरह, एक लीटर अमूल घी की कीमत में 40 रुपये की भारी कमी की गई है, और यह 650 रुपये के बजाय अब 610 रुपये में उपलब्ध होगा।

    फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि यह कटौती केवल प्रोसेस्ड दुग्ध उत्पादों पर लागू होगी। आम आदमी द्वारा रोजाना इस्तेमाल होने वाले पॉलीपैक दूध की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि यह पहले से ही जीएसटी के दायरे से बाहर है।

    सुधा के उत्पाद भी सस्ते

    बिहार स्टेट मिल्क को-आपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड (कांफेड) ने अपने सुधा ब्रांड के कई दुग्ध उत्पादों की कीमतों में कटौती की घोषणा की है। जीएसटी दरों में हुई कमी का लाभ सीधे ग्राहकों तक पहुंचाते हुए यह फैसला लिया गया है। नई और घटी हुई दरें सोमवार से प्रभावी हो जाएंगी।

    इन उत्पादों पर मिलेगी राहत

    कांफेड की जमशेदपुर डेयरी यूनिट के अनुसार, अब 200 ग्राम थर्मोफॉर्मिंग पनीर के लिए ग्राहकों को 90 रुपये की जगह 85 रुपये चुकाने होंगे, जिससे सीधे पांच रुपये की बचत होगी।

    वहीं, 100 ग्राम टेबल बटर की कीमत 56 रुपये से घटकर 55 रुपये कर दी गई है। एक लीटर वाले टेट्रा पैक टीएम दूध का दाम 74 रुपये से 73 रुपये हो गया है।

    इसी तरह घी की कीमतों में भी उल्लेखनीय कमी की गई है। स्पेशल आरटी पैक का एक लीटर घी अब 640 रुपये के बजाय 630 रुपये में मिलेगा। स्पेशल टिन पैक वाला एक किलो घी 650 रुपये से घटकर 640 रुपये का हो गया है।

    एक लीटर वाले स्पेशल काऊ घी पेट जार की कीमत 675 रुपये से 665 रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, 200 ग्राम स्पेशल पेट जार घी 145 रुपये की जगह 135 रुपये और 500 एमएल स्पेशल पाउच घी 320 रुपये की जगह 315 रुपये में उपलब्ध होगा।

    पुरानी पैकिंग पर भी नई दरें लागू

    फेडरेशन ने स्पष्ट किया है कि बाजार में पहले से मौजूद कुछ उत्पादों की पैकिंग पर पुरानी अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) छपी हो सकती है।

    हालांकि, उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे खरीदारी करते समय संशोधित नई दरों की जानकारी प्राप्त कर लें, क्योंकि बिक्री नई कीमतों पर ही की जाएगी।

