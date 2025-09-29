भूमि घोटाला केस पर ACB की बड़ी कार्रवाई, हजारीबाग में विनय सिंह का नेक्स्जेन शोरूम सील

जागरण संवाददाता, हजारीबाग। भूमि घोटाला मामले की जांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने सोमवार सुबह हजारीबाग के डेमोटांड़ स्थित महिंद्रा नेक्स्जेन शोरूम को अस्थायी रूप से सील कर दिया।

रविवार को दिनभर चली छापेमारी के बाद टीम ने शोरूम से सात कंप्यूटर के सीपीयू, एक लैपटॉप और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए थे।

एसीबी ने कार्रवाई के बाद शोरूम के बाहर नोटिस चिपका दिया है। यह कार्रवाई कांड संख्या 9/25 के तहत की गई बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान कई अहम जानकारियां एसीबी टीम के हाथ लगी हैं।