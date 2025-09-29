भूमि घोटाला केस पर ACB की बड़ी कार्रवाई, हजारीबाग में विनय सिंह का नेक्स्जेन शोरूम सील
हजारीबाग में भूमि घोटाला मामले की जांच करते हुए एसीबी टीम ने महिंद्रा नेक्स्जेन शोरूम को सील कर दिया। रविवार को हुई छापेमारी में शोरूम से कंप्यूटर लैपटॉप और कई दस्तावेज जब्त किए गए। एसीबी ने शोरूम के बाहर नोटिस चिपका दिया है। कर्मचारियों और ग्राहकों को त्योहार के समय कारोबार प्रभावित होने की आशंका है।
जागरण संवाददाता, हजारीबाग। भूमि घोटाला मामले की जांच में बड़ी कार्रवाई करते हुए एसीबी की टीम ने सोमवार सुबह हजारीबाग के डेमोटांड़ स्थित महिंद्रा नेक्स्जेन शोरूम को अस्थायी रूप से सील कर दिया।
रविवार को दिनभर चली छापेमारी के बाद टीम ने शोरूम से सात कंप्यूटर के सीपीयू, एक लैपटॉप और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने कब्जे में लिए थे।
एसीबी ने कार्रवाई के बाद शोरूम के बाहर नोटिस चिपका दिया है। यह कार्रवाई कांड संख्या 9/25 के तहत की गई बताई जा रही है। सूत्रों का कहना है कि जांच के दौरान कई अहम जानकारियां एसीबी टीम के हाथ लगी हैं।
रविवार को लगभग छह घंटे तक चली छापेमारी के दौरान शोरूम परिसर को पुलिस सुरक्षा घेरे में रखा गया था। इस दौरान एसीबी अधिकारियों ने शोरूम कर्मियों से पूछताछ भी की।
शोरूम के बंद हो जाने से कर्मचारी और ग्राहक दोनों परेशान हैं। उनका कहना है कि त्योहार के समय कारोबार प्रभावित होने से उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
गौरतलब है कि मामले के मुख्य आरोपी विनय सिंह फिलहाल लोकनायक जयप्रकाश नारायण केंद्रीय कारा में न्यायिक हिरासत में बंद हैं। वे पूर्व विधायक विनय चौबे के करीबी माने जाते हैं।
यह भी पढ़ें- जामताड़ा की इस रोड पर आज शाम से वाहनों की नो एंट्री, अचानक क्यों सख्त हुआ प्रशासन?
यह भी पढ़ें- यहां पुरोहित नहीं गुरु माता करती हैं दुर्गा पूजा, पश्चिम बंगाल से पहुंचते हैं साफा-होड़ समुदाय के श्रद्धालु
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।