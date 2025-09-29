जामताड़ा की इस रोड पर आज शाम से वाहनों की नो एंट्री, अचानक क्यों सख्त हुआ प्रशासन?

जामताड़ा में दुर्गा पूजा को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। डीसी और एसपी ने संयुक्त आदेश जारी कर असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई करने यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और स्वास्थ्य सुविधाओं को दुरुस्त रखने के निर्देश दिए हैं। नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय रहेगा।

जागरण संवाददाता, जामताड़ा। दुर्गा पूजा पर विधि व्यवस्था सुचारू रखने के लिए डीसी रवि आनंद व एसपी राज कुमार मेहता ने संयुक्त आदेश जारी किया है। इसमें बताया है कि शारदीय नवरात्र 22 सितंबर को कलश स्थापन के साथ प्रारंभ हो गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

2 को महासप्तमी, 30 को महाष्टमी, एक को महानवमी व दो अक्टूबर को विजयादशमी है। अनेक पूजा पंडालों के पट षष्ठी तिथि को ही खोल दिए गए हैं। पूजा के बाद मूर्ति विर्सजनदो तारीख से अगले दो-तीन दिनों तक तालाबों, नदी एवं नहरों में किया जाएगा।

मेले में भीड, चंदा वसूली एवं मूर्ति-विर्सजन आदि को लेकर कभी-कभी विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। ऐसी परिस्थिति में विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है। इसमें असामाजिक तत्वों द्वारा महिलाओं के साथ छेड़-छाड़, चेन छिनतई एवं अप्रिय घटना को अंजाम देने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। विसर्जन के दिन जुलूस में शामिल बहुत से युवक नशे का सेवन कर लेते हैं तथा उन युवकों के द्वारा परंपरागत मार्गों से भिन्न मार्ग में जुलूस लेकर जाने का प्रयास किया जाता है। साथ ही प्रतिमा विसर्जन के स्थानों (जलाशयों) में भी निगरानी की आवश्यकता है।

गश्तीदल दण्डाधिकारियों को विशेष हिदायत दी गई है कि वे अपने क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदायों की आबादी से संबंधित क्षेत्र में सतत भ्रमणशील रहेंगे। सोशल मीडिया पर भी निगरानी साथ ही वाट्सएप ग्रुप, लिंक्डइन, फेसबुक, एक्स एवं अन्य इंटरनेट मीडिया ग्रुप्स में प्रचारित प्रसारित होने वाले विवादित तस्वीरों एवं संवादों, जिसमें किसी विशेष संम्प्रदाय धर्म जाति की भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली टिप्पणियां करतें हो और नफरत फैलातें हों, इन पर विशेष निगरानी रखने की भी आवश्यकता है।

दशहरा के अवसर पर नगर पंचायत जामताड़ा, नगर परिषद मिहिजाम एवं करमाटांड़ बाजार क्षेत्र में परिवहन व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकतानुसार बल (यातायात पुलिस) की प्रतिनियुक्ति करने तथा वाहनों को सुरक्षित खड़ा करने हेतु वाहन पार्किंग यातायात की व्यवस्था संबंधित थाना के थाना प्रभारी करेंगे।

साथ ही मिहिजाम मुख्य सड़क से गुजरने वाली बड़ी वाहनों का प्रवेश 29 सितंबर से तीन अक्टूबर शाम 05:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक नो इंट्री रहेगी। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस बल अपनी-अपनी प्रतिनियुक्ति के अनुसार दिनांक 28 सितंबर से पूजा समाप्ति तीन अक्टूबर तक विर्सजन जुलूस के साथ बने रहेंगे। स्थिति सामान्य होने पर ही वे अपना स्थान छोड़ेंगे। भड़काऊ संगीत बजाने पर रहेगा रोक डीजे, लाउडस्पीकर में भड्काउ सीडी आपत्तिजनक गाने व बजे तथा ध्वनि तीव्रता निर्धारित मापदण्ड से अधिक न हो, अनुमण्डल पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करेंगे। साथ ही विसर्जन एवं जुलूस में डीजे पर पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा। जिले के सभी डीजे मालिकों से इस संबंध में एक शपथ पत्र लिया जाएगा कि ये अपना डीजे किसी भी विसर्जन (दुर्गा पूजा कमिटि) को नहीं देंगे।

स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ रखने के निर्देश असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी निर्देश दिया गया है कि वे उक्त अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष, जामताड़ा एवं मिहिजाम में एक-एक एम्बुलेंस के साथ मेडिकल टीम की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे तथा सदर अस्पताल एवं सभी प्रखण्डों के स्वाथ्य केन्द्रों अरपतालों में प्रतिनियुक्त विकित्सकों को एम्बुलेंस के साथ तैयारी हालत में रहने का निर्देश देंगे।

विद्युत कार्यपालक अभियंता को निर्देश दिया जाता है कि उक्त अवसर पर जुलूस मार्ग एवं पण्डाल में आने वाले विद्युत तारों की जांच कर ससमय ठीक कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो। अग्निशामक टीम को तैयारी हालत में फुल टंकी वाहन के साथ रखने का निर्देश जिले में आपदा प्रबंधन टीम का गठन किया गया है जिसका उपयोग आवश्यकतानुसार त्यौहार के अवसर पर किया जायेगा। अपर समाहर्ता इसे सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

इसके अलावा प्रभारी अग्निशमन सेवा को निर्देश दिया गया है कि फूल टंकी पानी के साथ तैयारी हालत में एक अग्निशमन वाहन नाला थाना में एवं एक अग्निशमन वाहन को जिला मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति करेंगे। 24 घंटे सक्रिय रहेगा जिला नियंत्रण कक्ष अनुमंडल कार्यालय में 29 सितंबर से तीन अक्टूबर तक एक नियंत्रण कक्ष 24 घंटे कार्यरत रहेगा। जिसका मोबाईल नम्बर 9470591069 है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल एवं अन्य सुविधाएं रहेंगी। साथ ही आयोजकों का पूर्ण पता एवं मोबाईल नंबर भी नियंत्रण कक्ष में उपलब्ध रखने का निर्देश दिया गया है। नियंत्रण कक्ष में एक क्यूआरटी का गठन किया गया है। परिचारी प्रवर के अधीन 1/4 सशस्त्र बल एवं 2/8 लाठी बल के साथ एक 407 बस, दंगा विरोधी उपकरण, पीए सिस्टम युक्त वाहन, अंशु गैस दस्ता, वाटर कैनन, ननलेथल वेपन्स, बज्र वाहन, विडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।

विभिन्न थाना क्षेत्रों सहित छह क्यूआरटी गठिन जिला के विभिन्न क्षेत्रों में विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध त्वरित कार्रवाई हेतु अलग-अलग कुल छह क्यू०आर०टी० पुलिस पदाधिकारी के साथ गठन किया गया है, जिसमें पुलिस अधीक्षक, एसडीपीओ जामताड़ा-नाला, पुलिस निरीक्षक नारायणपुर एवं करमाटांड़ के अलावा मिहिजाम थाना क्यू०आर०टी० शामिल है।

उप विकास आयुक्त एवं पुलिस उपाधीक्षक को सम्पूर्ण प्रभार दशहरा पर्व-2025 के अवसर पर सम्पूर्ण जिला के सुरक्षा विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण वरीव प्रभार में निरंजन कुमार व संजय कुमार सिंह रहेंगे जो सम्पूर्ण जिला का खैरियत प्राप्त कर सर्वसंबंधित को प्रेषित करते हुए समुचित सुरक्षात्मक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।