    Road Accident: गुमला में ट्रैक्टर ने उजाड़ दिया परिवार, सड़क हादसे में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत

    By Santosh Kumar Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 07:21 PM (IST)

    गुमला के बसिया थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोटरसाइकिल सवार पिता और उसके दो वर्षीय पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक संदीप मांझी अपने पुत्र के साथ घर लौट रहे थे तभी एक ट्रैक्टर से टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

    गुमला में ट्रैक्टर ने उजाड़ दिया परिवार। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, गुमला। बसिया थाना क्षेत्र के कोनबीर स्थित चौधरी ट्रेडर्स दुकान के पास मंगलवार की शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार पिता और उसके मासूम पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई।

    मृतकों की पहचान संदीप मांझी और उनके दो वर्षीय पुत्र अर्पित मांझी के रूप में हुई है। इस हृदयविदारक घटना से पूरे इलाके में मातम पसरा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार, संदीप मांझी अपने छोटे पुत्र को साथ लेकर मोटरसाइकिल से जोगोटोली स्थित अपने घर लौट रहे थे।

    जैसे ही वे चौधरी ट्रेडर्स दुकान के समीप पहुंचे, तभी अचानक एक ट्रैक्टर सड़क पर आ गया। दोनों वाहनों के बीच आमने-सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि पिता और पुत्र ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।

    मजदूरी करते थे मृतक

    स्थानीय लोगों ने बताया कि टक्कर के बाद का दृश्य बेहद भयावह था। बच्चे की मासूम लाश देख लोगों की आंखें नम हो गईं। बताया जाता है कि मृतक संदीप मांझी मूल रूप से पालकोट थाना क्षेत्र के बंगरु गांव का निवासी था।

    वर्तमान में वह बसिया थाना क्षेत्र के जोगोटोली गांव में अपने ससुर सुकरा मांझी के घर परिवार के साथ रह रहा था। कुछ दिनों से वहीं रहकर वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहा था।

    इस हादसे से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है। घटना की सूचना मिलते ही बसिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक की पहचान करने में जुटी है।

