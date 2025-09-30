गुमला में बाइक से जा रहे थे जीजा-साला, पेड़ की डाली गिरी, दबने घटना स्थल पर ही दोनों की मौत

Language
    By Jagran News Edited By: Kanchan Singh
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 06:42 PM (IST)

    जागरण संवाददाता,गुमला । पालकोट प्रखंड के सतखारी गांव में मंगलवार को एक भयावह दुर्घटना में दो ग्रामीणों की मौत हो गई। मृतकों के नाम सतखारी निवासी सागर कुल्लू (25 वर्ष) और बीजू एक्का (28 वर्ष) रिश्ते में जीजा- साला हैं।

    प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सतखारी से सवना टोली जाने वाली सड़क के किनारे स्थित एक बड़े पीपल के पेड़ की एक मोटी डाली को काटने का काम चल रहा था।

    दोनों मोटरसाइकिल से जा रहे थे। ग्रामीणों के द्वारा दोनों को चेतावनी दी गई । इसके बावजूद बाइक पर सवार दोनों युवक उसी डाली के नीचे से गुजरने की कोशिश की।

    जैसे ही दोनों डाली के नीचे पहुंचे, बड़ी डाली अचानक उनके उपर गिर गई और दोनों युवक इसके नीचे दब गए। इस हादसे से गांव में अफरा-तफरी मच गई।

    अन्य ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और एकत्र होकर पेड़ की भारी डाली को हटाकर दोनों को बाहर निकाला। लेकिन तब तक विलंब हो चुका था। दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई।

    इसके बाद घटना की सूचना पालकोट थाना को दी गई। पालकोट थाना प्रभारी तरुण कुमार तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे।

    उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए गुमला भेज दिया। घटना ने पूरे सतखारी गांव को शोक में डुबो दिया है।

    मृतकों के परिवार और ग्रामीण सदमे में हैं। पुलिस और स्थानीय प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

    प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना सावधानी न बरतने और भारी पेड़ की डाली के नीचे से गुजरने के कारण हुई।