गुमला में युवक ने पेट्रोल छिड़कर लगाई अपनी बाइक में आग, जलकर हुई राख
गुमला में एक युवक ने अपनी बाइक पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी, जिससे बाइक पूरी तरह से जल गई। घटना का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और युवक से पूछताछ जारी है ताकि घटना के पीछे की वजह का पता चल सके।
संवाद सहोयगी, गुमला। जिलेू के डुमरी थाना क्षेत्र के नवाडीह चौक में गुरुवार को एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जब एक युवक ने अपनी ही मोटरसाइकिल को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया। घटना के बाद स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार, युवक का नाम हेमंत है, जो लातेहार जिले के महुआडंड प्रखंड स्थित हामी गांव का निवासी है और इन दिनों अपने ससुराल नवाडीह जितियाटोली में रह रहा था।
हेमंत अपनी यामाहा आर-15 मोटरसाइकिल को नवाडीह चौक के पास सड़क किनारे खड़ा किया। इसके बाद उसने बाइक पर पेट्रोल छिड़का और आग लगा दी। कुछ ही पलों में बाइक पूरी तरह जलकर राख हो गई।
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने तुरंत डुमरी पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर थाना प्रभारी अनुज कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास किया।
लेकिन तब तक आग इतनी तेज हो चुकी थी कि बाइक को बचाया नहीं जा सका। पुलिस ने जली हुई बाइक को जब्त कर थाने ले गई। थाना प्रभारी ने बताया कि मामले की जानकारी युवक की मां से ली गई।
उन्होंने थाने में आवेदन देकर बताया कि हेमंत की मानसिक स्थिति कुछ समय से ठीक नहीं है और वह डिप्रेशन में चल रहा था। संभवतः इसी कारण उसने अपनी मोटरसाइकिल को आग लगा दी।
