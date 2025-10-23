Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    गोड्डा एसडीपीओ ने किया खुलासा; दामाद ने ही सास की गला रेतकर उतारा था मौत के घाट, आरोपी गिरफ्तार

    By Shashank Baranwal Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 04:23 PM (IST)

    गोड्डा में एक दामाद ने अपनी सास की गला रेतकर हत्या कर दी। पारिवारिक विवाद के कारण हुई इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और हत्या के कारणों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। आरोपी से पूछताछ जारी है, जिससे जल्द ही मामले का खुलासा होने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

     दामाद ने ही सास की गला रेतकर की थी हत्या। फोटो जागरण

    संवाद सहयोगी, महागामा (गोड्डा)। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि बोआरीजोर थाना क्षेत्र के गोराडीह गांव में बीते मंगलवार की रात 65 वर्षीय वृद्ध महिला सोना भानू निशां की हत्या उसके दामाद ने ही गला रेतकर कर दी थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस ने वृ़द्ध महिला की हत्या के मामले का उद्भेदन कर लिया है। आरोपित दामाद सुकरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर पुलिस ने जेल भेज दिया है। महागामा पुलिस कार्यालय में हत्याकांड का खुलासा करते हुए एसडीपीओ ने कहा कि मृतका सोना भानू जिसके पति स्व लाल मोहम्मद अंसारी थे, वह बोआरीजोर थाना क्षेत्र के गोराडीह गांव का निवासी था।

    महिला अपने घर में अपनी चार साल की पोती के साथ रह रही थी। मंगलवार की रात की उसके दामाद ने पारिवारिक विवाद में अपनी सास की बेरहमी से हत्या की। महिला गहरी नींद में थी, तभी धारदार हथियार से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी गई थी।

    इस संबंध में मृतका के पुत्र असरफ अंसारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश कुमार के निर्देश पर एसडीपीओ आजाद के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन कर त्वरित कार्रवाई की गई।

    पुलिस ने 50 वर्षीय सुकरुद्दीन अंसारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कुबूल कर लिया। आरोपित के पिता का नाम स्व. दिल मोहम्मद अंसारी है जो बोआरीजोर थाना क्षेत्र के गोराडीह गांव का ही रहने वाला है।

    गिरफ्तार हत्यारोपित की निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त खून से सना लोहे का ढबिया व गत्ता आदि बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपित दामाद सुकरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    छापेमारी दल में एसडीपीओ आजाद के अलावा बोआरीजोर पुलिस निरीक्षक बिरेंद्र पासवान, थाना प्रभारी आशीष कुमार यादव, पुलिस अवर निरीक्षक विकास कुमार, पटवारी सोरेन, शैलेन्द्र कुमार शर्मा, प्रवीण कुमार, अजय राम सहित सशस्त्र बल शामिल थे।