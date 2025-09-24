Language
    देवघर बैंक डकैती मामले में गोड्डा में अलर्ट, बैंक और ज्वेलरी शॉप की बढ़ाई गई निगरानी

    By Vidhu Vinod Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:08 AM (IST)

    देवघर में बैंक डकैती के बाद गोड्डा पुलिस अलर्ट पर है। एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बैंकों और ज्वेलरी शॉप का निरीक्षण किया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया और कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए। हेलमेट पहनकर आने वालों पर रोक संदिग्धों पर नजर रखने और एटीएम में सीमित प्रवेश के निर्देश दिए गए।

    एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी ने बैंकों का निरीक्षण किया। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गोड्डा। देवघर में मधुपुर में बैंक डकैती की घटना को लेकर जिले की पुलिस सतर्क हो गई है। बैंक चोरी अथवा डकैती की घटनाएं रोकने के लिए मंगलवार को गोड्डा एसडीपीओ अशोक प्रियदर्शी व नगर थानेदार दिनेश महली ने देर शाम शहर के सभी सरकारी व प्राइवेट बैंक आदि जाकर सुरक्षा का जायजा लिया।

    पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा बैंक के अंदर लॉकर व चेस्ट आदि की सुरक्षा की जानकारी ली। बैंक के सायरन आदि को दुरुस्त हालत में देखा। शहर के गोड्डा भागलपुर मार्ग पर पेट्रोल पंप के समीप एसबीआई के बाजार ब्रांच व एटीएम आदि में तैनात गार्ड को जरूरी निर्देश दिया।

    उन्होंने कहा कि किसी भी हाल में किसी भी व्यक्ति को हेलमेट पहनकर अंदर आने नहीं दिया जाना है। साथ ही यह देखना है कि उसका हुलिया कैसा है। संदेहास्पद सामान आदि अंदर लाने में मनाही करने को कहा। साथ ही काम कर रहे बैंक के पदाधिकारी व कर्मियों को भी सुरक्षा के मानकों का पालन करने का निर्देश दिया।

    उन्होंने बताया कि हर हाल में यह देखना है कि यदि दो व्यक्ति एक साथ बैंक में प्रवेश कर रहे हैं तो उनका स्टेटस क्या है। एटीएम के अंदर दो के प्रवेश करने पर मनाही की गई। बैंक मैनेजर को बैंक की सुरक्षा को लेकर तमाम उपाय करने को कहा। बैंक में तैनात गार्ड को जरूरी निर्देश दिया। हथियार आदि को देखा।

    बताया कि यदि ठग भी आते हैं तो उन पर नजर रखी जानी है। इसके अलावा एसडीपीओ व थानेदार बैंक के सामने कल्याण ज्वेलर्स के प्रतिष्ठान भी गए। वहां भी सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी वहां मौजूद कर्मियों से ली। कहा कि हर हाल में सुरक्षा के मानकों का ध्यान रखें। गार्ड को संदिग्धों पर नजर रखे जाने को कहा।

    कर्मियों को और भी कई जरूरी निर्देश दिए गए। बताया कि उनकी पुलिस बैंक व ज्वेलरी शॉप आदि का सतत निरीक्षण करेगी। किसी को कोई शिकायत करनी है तो वे पुलिस कर्मियों को जानकारी दे सकते हैं। पुलिस उस पर काम करेगी।

