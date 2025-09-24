लौटते-लौटते कहर बरपा रहा मानसून, कोलकाता में दुर्गापूजा की बेला में आफत बन रही बारिश; जानें दिल्ली-यूपी का हाल

मौसम विभाग के मुताबिक आज उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है लेकिन ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। मराठवाड़ा में पिछले चार दिनों में हुई भारी बारिश के कारण आठ लोगों की मौत हो गई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। मानसून अब देशभर से लौट रहा है वहीं, कई राज्यों में मानसून के लौटने की प्रक्रिया में काफी देरी हो रही है। आईएमडी का मानना है कि जाते-जाते मानसूनी बादल कुछ राज्यों में बरस सकते हैं। खासकर, पूर्वोत्तर और दक्षिण के हिस्सों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की जाएगी। वहीं, बंगाल और महाराष्ट्र के कुछ जिलों में भारी बारिश ने हालात खराब करके रख दिए हैं। यहां कुछ लोगों की जान तक चली गई है।

आज इन राज्यों में होगी बारिश मौसम विभाग के मुताबिक, आज उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हो सकती है लेकिन ज्यादातर जिलों में मौसम साफ रहने की संभावना है। वहीं, बिहार के कई जिलों में मेघ गर्जन के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी है। वहीं मौसम विभाग ने सावधान रहने की सलाह दी है।

दिल्ली-एनसीआर में तो इस पूरे हफ्ते बारिश का कोई अता पता नहीं है। सितंबर के महीने में भी उमस भरी गर्मी परेशान कर रही है। वहीं, आने वाले कुछ दिन ठंडी हवा जरूर चल सकती है। लेकिन मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। लेकिन दिल्ली में प्रदूषण परेशान कर रहा है।

मराठवाड़ा में भारी बारिश से हाहाकार, अब आठ लोगों की मौत महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले चार दिनों में हुई भारी बारिश के कारण आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार किसानों और अन्य लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। हेलीकॉप्टर और नौकाओं से भेजी जा रही मदद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि धाराशिव जिले में 750 से अधिक मकान और 33,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर लगी फसलें नष्ट हो गई हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर और नौकाओं की मदद ली जा रही है।

20 सितंबर से लगातार बारिश हो रही बता दें कि मराठवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में 20 सितंबर से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बांध उफनाने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक राजस्व अधिकारी ने बताया कि 20 सितंबर से अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें लातूर में तीन, बीड में दो और छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़ और धाराशिव में एक-एक व्यक्ति की मौत बिजली गिरने, डूबने और अन्य कारणों से हुई है।

कोलकाता में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त कोलकाता में दुर्गा पूजा के दौरान भारी बारिश ने जनजीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है। बिजली के खंभों से करंट लगने से 10 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की घोषणा की है। बारिश के कारण उड़ानें और ट्रेनें रद कर दी गईं।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घटना पर दुख जताते हुए कोलकाता व आसपास बिजली की आपूर्ति करने वाली कंपनी सीईएससी को मृतकों के स्वजनों को पांच लाख रुपये का मुआवजा व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने को कहा है।