Maharashtra: मराठवाड़ा में भारी बारिश से हाहाकार, अब आठ लोगों की मौत; सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त

राज्य ब्यूरो, मुंबई। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में पिछले चार दिनों में हुई भारी बारिश के कारण आठ लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों घर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि सरकार किसानों और अन्य लोगों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। हेलीकॉप्टर और नौकाओं से भेजी जा रही मदद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों को बताया कि धाराशिव जिले में 750 से अधिक मकान और 33,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर लगी फसलें नष्ट हो गई हैं। बाढ़ में फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर और नौकाओं की मदद ली जा रही है।

20 सितंबर से लगातार बारिश हो रही बता दें कि मराठवाड़ा के विभिन्न क्षेत्रों में 20 सितंबर से लगातार बारिश हो रही है, जिससे बांध उफनाने के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक राजस्व अधिकारी ने बताया कि 20 सितंबर से अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें लातूर में तीन, बीड में दो और छत्रपति संभाजीनगर, नांदेड़ और धाराशिव में एक-एक व्यक्ति की मौत बिजली गिरने, डूबने और अन्य कारणों से हुई है।

एक सड़क और दो स्कूल क्षतिग्रस्त छत्रपति संभाजीनगर में एक सड़क और दो स्कूल क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि जालना और बीड में तीन पुल प्रभावित हुए। बाढ़ के कारण पाँच छोटे बांध भी क्षतिग्रस्त हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि धाराशिव में 159 गांव प्रभावित हुए हैं और 186 पशु मारे गए हैं। जबकि छत्रपति संभाजीनगर, जालना और बीड जैसे अन्य जिले भी बाढ़ जैसी स्थिति का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों के अनुसार धाराशिव जिला प्रशासन ने फंसे हुए ग्रामीणों को बचाने के लिए नावों और हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मराठवाड़ा क्षेत्र के 129 राजस्व सर्किलों में पिछले 24 घंटों में भी भारी बारिश हुई।

बता दें कि आठ ज़िलों वाले मराठवाड़ा क्षेत्र में इस साल एक जून से अब तक औसत से 28.5 प्रतिशत अधिक बारिश हुई है। पिछले चार-पांच दिनों में लगातार हो रही बारिश मुंबई में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि पिछले चार-पांच दिनों में 975.05 मिमी बारिश दर्ज की गई है, जो औसत बारिश का 102 प्रतिशत है। फडणवीस ने कहा कि मंत्रिमंडल ने बारिश की स्थिति की समीक्षा की और प्रभारी मंत्रियों को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए कहा गया है।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे सीएम उन्होंने कहा कि वह स्वयं बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार बीड और धाराशिव में बचाव अभियान अभी भी जारी है। एनडीआरएफ ने धाराशिव में 27 लोगों को बचाया है और 200 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन बचाव और राहत कार्यों की निगरानी के लिए घटनास्थल पर मौजूद हैं।