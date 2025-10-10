Language
    गिरीडीह पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 15 साल से फरार सरगना पिंकू पांडेय गिरफ्तार

    By Prabhat Kumar Sinha Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 03:56 AM (IST)

    गिरिडीह के पचंबा थाना पुलिस ने लूट-डकैती के मामलों में 15 साल से फरार चल रहे वारंटी पिंकू पांडेय को गिरफ्तार किया है। 30 वर्षीय पिंकू हंडाडीह गांव का रहने वाला है, जिसके खिलाफ गिरिडीह और बोकारो में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि पिंकू के खिलाफ चोरी और लूट के कई वारंट जारी थे।

    लूट-डकैती का 15 साल से फरार सरगना पिंकू गिरफ्तार। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, गिरिडीह। पचंबा थाने की पुलिस ने लंबे समय से लूट, डकैती समेत अन्य वारदातों को अंजाम देने के मामले में फरार चल रहे वारंटी को गुरूवार को गिरफ्तार की।

    आरोपित वारंटी करीब 30 वर्षीय पिंकू पांडेय पचंबा थाना क्षेत्र के हंडाडीह गांव का रहने वाला है। आरोपित को गुरूवार को सदर अस्पताल में चिकित्सीय जांच के बाद न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया गया जहां से उसे न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया।

    आरोपित के खिलाफ आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने को लेकर गिरिडीह के अलग-अलग थानों के अलावा बोकारो जिले के थानों में भी प्राथमिकी दर्ज है।

    हाल के महीनों में आरोपित ने गांडेय थाना क्षेत्र में लूट की घटना को अंजाम देने में शामिल रहा था। पचंबा थाना के अस्तित्व में आने के पहले आरोपित के खिलाफ लूट मामले को लेकर वर्ष 2010 में नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

    इसके बाद से यह लूट समेत डकैती व अन्य आपराधिक घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जा रहा था। इसके खिलाफ गिरिडीह व बोकारो में 10 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

    2010 के मामले में ही पचंबा पुलिस को आरोपित के खिलाफ वारंट हासिल हुआ ओर पुलिस इसे दबोचने के लिए सुराग पाने में जुटी थी। इसी क्रम में गांडेय पुलिस के सहयोग से छापेमारी करते हुए इसे गिरफ्तार किया गया।

    थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि पिंकू के खिलाफ चोरी, लूट व डकैती के कई मामले अलग-अलग थन में दर्ज है और इसके खिलाफ न्यायालय की ओर से वारंट भी जारी किया गया था। इसी मामले में उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। 

