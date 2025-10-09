Language
    गुमला में पति बना हैवान, पत्नी को लाठी से पीटकर उतारा मौत के घाट

    By SANTOSH KUMAREdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:48 PM (IST)

    गुमला जिले के पालकोट में विजय सोरेंग ने अपनी पत्नी वीणा ज्योति एक्का की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी। घटना रात करीब 12 बजे हुई, जब विजय घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था और पत्नी ने उसे रोकने का प्रयास किया। विजय की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसका झाड़-फूंक से इलाज चल रहा था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।

    पति ने पत्नी की लाठी से पीट-पीटकर की हत्या। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, गुमला। गुमला जिले के पालकोट प्रखंड अंतर्गत बनेड़ेगा स्थित कनहर कोना गांव में  एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। 

    गांव निवासी विजय सोरेंग ने अपनी पत्नी वीणा ज्योति एक्का (33 वर्ष) की लाठी से पीट-पीटकर हत्या कर दी।  घटना बुधवार रात करीब 12 बजे की बताई जा रही है। 

    पुलिस सूत्रों के अनुसार, हत्या के समय आरोपी मानसिक रूप से अस्वस्थ था। जानकारी के मुताबिक, विजय सोरेंग की मानसिक स्थिति पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं थी और उसका गांव में झाड़-फूंक के जरिए इलाज चल रहा था। 

    घटना के संबंध में बताया गया कि बुधवार रात विजय घर से बाहर जाने की कोशिश कर रहा था। पत्नी वीणा ज्योति ने उसे रोकने का प्रयास किया, इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। 

    विवाद बढ़ने पर विजय ने गुस्से में लाठी उठाकर पत्नी पर कई बार वार किया। गंभीर चोट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों ने पालकोट थाना को दी। 

    सूचना मिलते ही गुरुवार सुबह थाना प्रभारी तरुण कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गुमला सदर अस्पताल भेज दिया। 

    आरोपी पति को घटनास्थल से ही गिरफ्तार कर लिया गया। मृतका के पीछे लगभग चार वर्ष की एक पुत्री बताई जा रही है। 

    पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और घटना के सभी पहलुओं की जांच जारी है। प्रारंभिक जांच में मामला घरेलू विवाद और आरोपी की मानसिक अस्थिरता से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। पुलिस ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सीय जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

