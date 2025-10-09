Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    साइबर अपराध मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने किया सरेंडर, अदालत से मिली जमानत

    By Ahmed Raza Hasmi Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 09 Oct 2025 11:06 PM (IST)

    पटना में, पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने साइबर अपराध के एक मामले में अदालत में आत्मसमर्पण किया और जमानत प्राप्त की। मामला साइबर थाने में दर्ज है, जिसमें शिवम सिंह पर फेसबुक पर गाली-गलौज करने का आरोप है, जिसके तार अनंत सिंह से जुड़े हैं। एक अन्य मामले में, अनंत सिंह और श्रवण कुमार ने जबरन वसूली के आरोपों से इनकार किया।

    prefferd source google
    Hero Image

    पूर्व विधायक अनंत सिंह को साइबर अपराध में मिली जमानत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, पटना। साइबर अपराध से संबंधित एक मामले में एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत में गुरुवार को पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने आत्मसमर्पण कर जमानत की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को जमानत प्रदान कर दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस संबंध में आरोपित के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला पटना साइबर थाना कांड संख्या 1754/2025 से जुड़ा है।

    मामला 21 जुलाई 2025 को दर्ज कराया गया था। मामले के सूचक पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रमोद कुमार हैं। सूचक ने दर्ज मामले में पुलिस को बताया है कि शिवम सिंह ने अपनी आइडी से फेसबुक पर गालीगलौज किया है।

    गालीगलौज करने वाले का संबंध लखीसराय जिला के बड़हिया थाना क्षेत्र के जैतपुर निवासी चंदन कुमार उर्फ बिट्टू धमाका और अनंत सिंह से है। ये दोनों अभी जेल में हैं।

    दूसरी ओर, इसी अदालत में एसके पूरी थाना कांड संख्या 301/14 में आरोपित पूर्व विधायक अनंत सिंह और राजद प्रवक्ता श्रवण कुमार उर्फ बंटू सिंह का बयान दर्ज कराया गया।

    दोनों आरोपित ने आरोपों से इन्कार किया। मामले के सूचक राघवेन्द्र कुमार सिंह हैं। मामले में सूचक ने अन्य आरोपितों के माध्यम से अनंत कुमार सिंह पर दस करोड़ रुपये मांगने और साढ़े छह कट्ठा जमीन जबरदस्ती सूचक से लिखवाने का आरोप लगाया था।

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: नीतीश का गेम बिगाड़ेंगे चिराग? 9 सीटों को लेकर अब सामने इनसाइड स्टोरी

    यह भी पढ़ें- Bihar Politics: महागठबंधन में सियासी खींचतान, सीट शेयरिंग से पहले भाकपा ने घोषित कर दिया प्रत्याशी