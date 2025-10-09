साइबर अपराध मामले में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने किया सरेंडर, अदालत से मिली जमानत

जागरण संवाददाता, पटना। साइबर अपराध से संबंधित एक मामले में एमपी/एमएलए अदालत के विशेष न्यायाधीश प्रवीण कुमार मालवीय की अदालत में गुरुवार को पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह ने आत्मसमर्पण कर जमानत की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपित को जमानत प्रदान कर दिया।

इस संबंध में आरोपित के अधिवक्ता सुनील कुमार सिंह ने बताया कि यह मामला पटना साइबर थाना कांड संख्या 1754/2025 से जुड़ा है। मामला 21 जुलाई 2025 को दर्ज कराया गया था। मामले के सूचक पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रमोद कुमार हैं। सूचक ने दर्ज मामले में पुलिस को बताया है कि शिवम सिंह ने अपनी आइडी से फेसबुक पर गालीगलौज किया है।