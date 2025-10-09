Bihar Politics: महागठबंधन में सियासी खींचतान, सीट शेयरिंग से पहले भाकपा ने घोषित कर दिया प्रत्याशी

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव (Bihar Election 2025) को लेकर महागठबंधन के अंदर सीटों के बंटवारे पर अभी तक औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इससे पहले ही वाम दलों में से एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) ने अपनी ओर से पटना जिले में प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। इस कदम से महागठबंधन के भीतर नई राजनीतिक हलचल तेज हो गई है।



जानकारी के अनुसार, भाकपा की जिला कमेटी ने विक्रम विधानसभा सीट से वशिष्ठ सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यह सीट पिछली बार कांग्रेस के कोटे में थी। इससे महागठबंधन के अंदर मतभेद की स्थिति बनती दिख रही है। हालांकि शीर्ष नेतृत्व ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन कांग्रेस खेमे में नाराजगी के स्वर सुनाई देने लगे हैं।



सूत्रों के मुताबिक, कांग्रेस का कहना है कि सीट बंटवारे पर अंतिम निर्णय केवल महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की सहमति से होगा, ऐसे में जिला स्तर पर प्रत्याशी घोषित करना अनुशासनहीनता माना जाएगा। वहीं, भाकपा के जिला सचिव विश्वजीत कुमार का तर्क है कि संगठनात्मक मजबूती और समय की कमी को देखते हुए उम्मीदवार की तैयारी समय से शुरू करना जरूरी है।