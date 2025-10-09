Bihar Politics:नीतीश का गेम बिगाड़ेंगे चिराग? 9 सीटों को लेकर अब सामने इनसाइड स्टोरी

राज्य ब्यूरो, पटना। एनडीए में लोजपा (रामविलास) का विवाद महज इसलिए नहीं सुलझ रहा है कि उसे अधिक सीटें चाहिए। विवाद की जड़ उसकी उन सीटों की मांग है, जिनपर पिछले चुनाव में जदयू की जीत हुई थी या उसके उम्मीदवार दूसरे नम्बर पर थे।

बेगूसराय की मटिहानी विधानसभा से विवाद की शुरुआत है। 2020 में मटिहानी से लोजपा टिकट पर राजकुमार सिंह जीते थे। वे जदयू में शामिल हो गए। जदयू इसे अपनी जीती हुई सीटों में जोड़ता है। इसी तरह खगड़िया जिले की अलौली और परबत्ता विधानसभा सीटें हैं। परबत्ता में जदयू की जीत हुई थी।

अलौली में उसके उम्मीदवार दूसरे नम्बर पर थे। चिराग पासवान अलौली से किसी स्वजन को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। वैशाली जिले की राजापाकर और महनार पर भी लोजपा (रा) का दावा है। जदयू अपने प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को महनार से लड़ाना चाहता है। कुशवाहा पिछली बार दूसरे नम्बर पर थे।