Ranchi News: बाप-बेटी को जेल भेजने के मामले में गिरी गाज, थानेदार का तबादला, एक अधिकारी सस्पेंड

जागरण संवाददाता, रांची। रांची जिले के नामकुम थाना पुलिस द्वारा एक महिला और उसके पिता को कथित रूप से गलत तरीके से जेल भेजने के मामले में झारखंड पुलिस मुख्यालय ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता के निर्देश पर नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार का तबादला सिमडेगा कर दिया गया है, जबकि मामले के जांचकर्ता अधिकारी मिथुन कुमार को निलंबित करते हुए चाईबासा जिला भेजा गया है। गोंदा थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला खुशी तिवारी, जो वर्तमान में आर्थिक तंगी से जूझ रही हैं, ने कुछ समय पहले ब्याज पर पैसे लिए थे। खुशी का आरोप है कि पैसे देने के बाद प्रियंका नायक और उसके भाई काशीनाथ नायक ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया और काशीनाथ ने जबरन शादी का दबाव बनाते हुए फर्जी शादीनामा बनवाया। इतना ही नहीं, खुशी ने आरोप लगाया है कि काशीनाथ ने उनकी अश्लील तस्वीरें बनाकर ब्लैकमेल भी किया।

इस मामले में खुशी ने गोंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, जिसके बाद काशीनाथ की गिरफ्तारी हुई। लेकिन जेल से छूटने के बाद काशीनाथ फिर से उन्हें धमकाने लगा और अपनी पत्नी के साथ मिलकर नामकुम थाना में खुशी व उनके पिता के खिलाफ एक कथित झूठा केस दर्ज करा दिया।

पुलिस पर पक्षपात का आरोप खुशी तिवारी का आरोप था कि काशीनाथ एक सक्रिय जमीन दलाल है और उसकी स्थानीय पुलिस अधिकारियों से सांठगांठ है। उन्होंने यह भी कहा कि एक वरीय पुलिस अधिकारी भी उन्हें और उनके परिवार को झूठे मामलों में फंसाने की धमकी दे रहे थे।

मामला जब झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के संज्ञान में आया, तो उन्होंने इस पर सख्त रुख अपनाया। अगस्त माह में ही उन्होंने रांची की तत्कालीन एसएसपी को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि जब तक डीआईजी (बजट) संध्या रानी मेहता की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक न तो गोंदा थाना और न ही नामकुम थाना कोई कार्रवाई करे।