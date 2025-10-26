Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दुमका में दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर; ड्राइवर की मौत, चार मजदूर घायल

    By Anoop ShrivastavEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    दुमका में दो ट्रकों की जोरदार टक्कर में एक ड्राइवर की जान चली गई, जबकि चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज गति इस दुर्घटना का मुख्य कारण बताई जा रही है। घायल मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    ट्रक की भिड़ंत में देवघर के चालक की मौत। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, दुमका। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेहराबंक गांव के पास रविवार की सुबह दो ट्रक की भिड़ंत में देवघर के चालक की मौत हो गई। वहीं चार मजदूर घायल हो गए।

    घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले चालक की पहचान नहीं हो सकी है लेकिन वह देवघर का रहने वाला बताया जा रहा है।

    बताया जाता है कि देवघर का मिनी ट्रक चालक लोहे की छड़ लेकर शिकारीपाड़ा के पत्ताबड़ी जा रहा था। चालक ने दुधनी में कुरवा गांव के चार मजदूरों को गाड़ी में बैठाया।

    जैसे ही ट्रक बहराबांक गांव के पास पहुंचा तभी विपरीत दिशा से कोलकाता से आ रहे एक ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी ट्रक में सवार सभी लोग वाहन के केबिन में फंस गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वहीं दूसरे ट्रक का चालक शमशेर खान भी फंस गया। सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और गैस कटर की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा।

    मौके पर ही मिनी ट्रक के चालक की मौत हो गई जबकि दूसरे ट्रक का चालक शमशेर खान बुरी तरह से घायल हो गया। वह देवघर के सारठ का रहने वाला है और कोलकाता से मां काली ट्रांसपोर्ट का सामान लेकर दुमका आ रहा था।

    लोगों का कहना है कि चालक नशे में था, इस कारण उसने सही दिशा में आ रही मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। सभी घायलों का मेडिकल कालेज अस्पताल में इलाज चल रहा है।

    यह भी पढ़ें- घाटशिला उपचुनाव: पहले प्रत्याशी बदलने की अटकलें, अब जयराम को मंत्री बनाने के कयास

    यह भी पढ़ें- देवघर में छठ के लिए ट्रैफिक प्लान, भारी वाहनों पर रोक, 8 प्वाइंट चिह्नित