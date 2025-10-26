दुमका में दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर; ड्राइवर की मौत, चार मजदूर घायल
दुमका में दो ट्रकों की जोरदार टक्कर में एक ड्राइवर की जान चली गई, जबकि चार मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज गति इस दुर्घटना का मुख्य कारण बताई जा रही है। घायल मजदूरों को तत्काल अस्पताल पहुँचाया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जाँच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, दुमका। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेहराबंक गांव के पास रविवार की सुबह दो ट्रक की भिड़ंत में देवघर के चालक की मौत हो गई। वहीं चार मजदूर घायल हो गए।
घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले चालक की पहचान नहीं हो सकी है लेकिन वह देवघर का रहने वाला बताया जा रहा है।
बताया जाता है कि देवघर का मिनी ट्रक चालक लोहे की छड़ लेकर शिकारीपाड़ा के पत्ताबड़ी जा रहा था। चालक ने दुधनी में कुरवा गांव के चार मजदूरों को गाड़ी में बैठाया।
जैसे ही ट्रक बहराबांक गांव के पास पहुंचा तभी विपरीत दिशा से कोलकाता से आ रहे एक ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी ट्रक में सवार सभी लोग वाहन के केबिन में फंस गए।
वहीं दूसरे ट्रक का चालक शमशेर खान भी फंस गया। सूचना मिलते ही मुफ्फसिल थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और गैस कटर की मदद से सभी घायलों को बाहर निकाल कर अस्पताल भेजा।
मौके पर ही मिनी ट्रक के चालक की मौत हो गई जबकि दूसरे ट्रक का चालक शमशेर खान बुरी तरह से घायल हो गया। वह देवघर के सारठ का रहने वाला है और कोलकाता से मां काली ट्रांसपोर्ट का सामान लेकर दुमका आ रहा था।
लोगों का कहना है कि चालक नशे में था, इस कारण उसने सही दिशा में आ रही मिनी ट्रक को टक्कर मार दी। सभी घायलों का मेडिकल कालेज अस्पताल में इलाज चल रहा है।
