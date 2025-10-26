दुमका में दो ट्रकों के बीच भीषण टक्कर; ड्राइवर की मौत, चार मजदूर घायल

जागरण संवाददाता, दुमका। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेहराबंक गांव के पास रविवार की सुबह दो ट्रक की भिड़ंत में देवघर के चालक की मौत हो गई। वहीं चार मजदूर घायल हो गए।

घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वाले चालक की पहचान नहीं हो सकी है लेकिन वह देवघर का रहने वाला बताया जा रहा है।

बताया जाता है कि देवघर का मिनी ट्रक चालक लोहे की छड़ लेकर शिकारीपाड़ा के पत्ताबड़ी जा रहा था। चालक ने दुधनी में कुरवा गांव के चार मजदूरों को गाड़ी में बैठाया।

जैसे ही ट्रक बहराबांक गांव के पास पहुंचा तभी विपरीत दिशा से कोलकाता से आ रहे एक ट्रक ने सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मिनी ट्रक में सवार सभी लोग वाहन के केबिन में फंस गए।