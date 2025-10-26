देवघर में छठ के लिए ट्रैफिक प्लान, भारी वाहनों पर रोक, 8 प्वाइंट चिह्नित

जागरण संवाददाता, देवघर। छठ महापर्व को लेकर भारी व छोटे वाहनों के रूट में बदलाव किया गया है। इस दौरान देवघर से जसीडीह की ओर जाने व आने वाली वाहनों का रूट खासतौर पर बदला किया गया है। बाहर से शहर के अंदर बाहर से आने वाली भारी गाड़ियों के लिए भी नो इंट्री प्वाइंट बनाया गया है। इसके लिए आठ जगहों का चिहिन्त किया गया है। वहीं शहर के अंदर भी नो इंट्री जोन लागू किया गया है।

सोमवार दोपहर से देर शाम तक संध्या अर्ध्य के मौके पर और सोमवार देर रात से मंगलवार सुबह तक सुबह के अर्ध्य को देखते हुए देवघर से जसीडीह की ओर आने व जाने वाली वाहन सत्संग रोहिणी होकर आएगी और जाएगी। वहीं शिवगंगा व आसपास के इलाकों में भी किसी तरह के वाहन के प्रवेश पर पूरी तरह से इस दौरान राेक रहेगा।

शहर में भारी के प्रवेश पर लगाया गया रोक एसडीओ द्वारा जारी आदेश के तहत शहर के अंदर बाहर से प्रवेश करने वाली भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगायी गयी है। 27 अक्टूबर के रात एक बजे से रात के दस बजे तक और 28 अक्टूबर को रात दो बजे से सुबह नौ बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाया गया है।

इसके तहत आठ जगहों को चिहिन्त किया गया है। दुमका की ओर से आने वाली भारी वाहनों को मोहनपुर थाना क्षेत्र के हिंडोलावरण के बाद से आगे जाने पर रोक रहेगा। वहीं गोड्डा की ओर से आने वाली भारी वाहनों को मोहनपुर थाना क्षेत्र के चोपामाेड़ के पास ही रोक दिया जाएगा।

वहीं गिरिडीह की ओर से आने वाले भारी वाहन देवीपुर थाना क्षेत्र के चौधरीडीह के आगे नहीं जा पाएंगे। मधुपुर की ओर से आने वाली भारी वाहनों को कुंडा थाना क्षेत्र के चांदडीह, सारठ की ओर से आने वाली भारी वाहनों को कुंडा थाना क्षेत्र के कर्णकोल मोड़, जमुई की ओर से आने वाली भारी वाहनों को जसीडीह थाना क्षेत्र के अंधरीगादर, बांका की ओर से आने वाली भारी वाहनों को जसीडीह थाना क्षेत्र के कोठिया मोड़, वहीं बांका की ओर से आने वाली भारी वाहनों को रिखिया थाना क्षेत्र के रिखिया आश्रम मोड़ के आगे जाने की अनुमति नहीं होगी।

शिवगंगा और डढ़वा नदी इलाके में वाहनों के प्रवेश निषेध वहीं शहर के अंदर के इलाके में शिवगंगा और डढ़वा नदी के इलाके में वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाया गया है। ये रोक मेहर गार्डन रोहणी शहीद द्वार व सत्संग चौक पर लगाया गया है।

जसीडीह की ओर से देवघर की ओर आने वाली सभी छोटी व बड़ी वाहन सत्संग ओवरब्रिज के दाएं होते हुए रोहिणी बाजार होते हुए जाएंगी। वहीं सत्संग गेट से बेलाबगान, चमारीडीह, कुमैठा स्टेडियम होते हुए जसीडीह की ओर वाहन जाएंगी। वहीं मंदिर क्षेत्र व शिवगंगा घाट के इलाके में नो इंट्री जोन प्लान बनाया गया है।