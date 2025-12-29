दुमका के पौधा संरक्षण कार्यालय में लगी भीषण आग, महत्वपूर्ण फाइलें और कंप्यूटर जलकर राख

संवाददाता जागरण, दुमका। दुमका शहर के टाटा शोरूम चौक के निकट स्थित कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी कार्यालय के कंप्यूटर सह योजना कक्ष में शनिवार की देर रात कथित तौर पर शॉर्ट सर्किट से आग लगने से कई महत्वपूर्ण फाइल व सामग्रियां जल कर नष्ट हो गई है।

आग के कारण बिजली का बोर्ड, पंखा, कंप्यूटर और टेबल पर रखी सात महत्वपूर्ण फाइलें व रजिस्टर के जलने की खबर है। हालांकि, आगलगी में अलमारी में रखे दस्तावेज बच गए हैं। घटना रात करीब 11.15 बजे की बतायी जा रही है।

रात्रि प्रहरी ने कनीय पौधा संरक्षण पदाधिकारी शुभंकर गुप्ता को धुआं उठते देख सूचना दी। घटना के बाद वह तत्काल वहां पहुंचे और मुख्य बिजली कनेक्शन काटकर क्लर्क की मदद से बाल्टी के पानी से आग बुझाने की पहल की। इसके बाद कार्यालय सहायक पीयूष पांडेय व कर्मी निरंजन दे भी पहुंचे।

काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया लेकिन नुकसान का पूरा आकलन जांच के बाद ही संभव होगा। शुभंकर गुप्ता ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर मामला शॉर्ट सर्किट का प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि हालांकि नुकसान का आकलन फिलहाल नहीं किया जा सका है लेकिन कंप्यूटर समेत कई योजनाओं से जुड़े रजिस्टर व फाइलें जली हैं।

जांच के बाद ही क्षति की विवरणी तैयार करना संभव है। उन्होंने बताया कि मामले को लेकर नगर थाना दुमका में सनहा दर्ज करा दी गई है। उठ रहे हैं कई सवाल जानकारी के अनुसार आगलगी की यह घटना कंप्यूटर ऑपरेटर के कक्ष में हुई है। जहां कई महत्वपूर्ण फाइलें रखी थी। उस कमरे में आलमीरा में महत्वपूर्ण फाइलें थी लेकिन वह आग की चपेट में नहीं आई है।

सूत्रों के अनुसार टेबल में रखी सात फाइलें जलकर राख हो गई हैं। साथ ही कंप्यूटर भी जलकर खाक हो गया है जिसमें कार्यालय की महत्वपूर्ण व गोपनीय सूचनाएं थी। जानकारी के अनुसार कार्यालय का हाल में रंग रोगन हुआ था।

भवन की मरम्मति और रंग रोगन लाखों रुपये खर्च कर किया गया है लेकिन जर्जर हो चुके इलेक्ट्रिक तार को बदलने की कवायद नहीं की गई । इससे विभाग के जिम्मेदार पर कई सवाल उठ रहे हैं। दुमका में हवाई अड्डा से लेकर अस्पताल में कई आगलगी की घटनाएं दुमका जिला में सरकारी कार्यालयों में पिछले दो सालों के भीतर आग लगने की कई घटनाएं हुई है। इसी वर्ष 23 अक्टूबर को दुमका हवाई अड्डे परिसर में लगे सोलर प्लांट में भीषण आग लग गई थी। वहां भी आग लगने का प्रारंभिक कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया था।