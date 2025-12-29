राष्ट्रपति मुर्मू के दौरे से पहले जुगसलाई में टायरों के ढेर में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप; दमकल विभाग ने पाया काबू

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सोमवार को प्रस्तावित दौरे से ठीक पहले रविवार देर रात सुरक्षा व्यवस्था की सांसें उस वक्त फूल गईं, जब उनके गुजरने वाले रूट पर अचानक आग की लपटें उठने लगीं। जुगसलाई रेलवे फाटक के पास रखे टायरों के ढेर में भीषण आग लग गई। चूंकि सोमवार को इसी रास्ते से महामहिम का काफिला करनडीह जाने वाला है, इसलिए आनन-फानन में दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर करीब दो घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ।

देर रात लपटों से दहशत रविवार की रात जब शहर राष्ट्रपति के स्वागत की तैयारियों में जुटा था, तभी जुगसलाई रेलवे फाटक के समीप घना धुआं और ऊंची लपटें दिखाई दीं। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। यह इलाका घनी आबादी और रेलवे लाइन से सटा होने के कारण लोगों में अफरातफरी मच गई।

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। मामला वीवीआईपी सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आ गया। अतिक्रमण हटाना बना वजह प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर हाल ही में फुटपाथ से दुकानें हटवाई थीं। बताया जा रहा है कि दुकानदारों ने अपनी दुकानों का पुराना सामान और टायर रेलवे लाइन से सटे इलाके में रख दिया था। रविवार रात इन्हीं टायरों में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। टायरों के कारण आग इतनी भड़क गई कि उसे बुझाने में दमकल कर्मियों के पसीने छूट गए।

इसी रास्ते से गुजरेंगी महामहिम इस घटना ने पुलिस प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सोनारी एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए इसी रूट से करनडीह (दिसोम जाहेरथान) जाना है। वीवीआईपी मूवमेंट से ठीक पहले रूट पर आगजनी की घटना को सुरक्षा एजेंसियां हल्के में नहीं ले रही हैं।

हालांकि, आग लगने के असली कारणों का अभी पता नहीं चला है, लेकिन इसे सुरक्षा में चूक और लापरवाही दोनों नजरिए से देखा जा रहा है। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस टीम यह जांच कर रही है कि यह महज एक हादसा था या इसके पीछे कोई शरारत।