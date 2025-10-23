दुमका हवाई अड्डे में हादसा: शॉर्ट सर्किट से सोलर प्लांट में लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान

जागरण संवाददाता, दुमका। दुमका के एयरपोर्ट के सोलर प्लांट में गुरुवार की सुबह 9:00 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग से करीब दो से तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि हवाई अड्डा परिसर में रोशनी के लिए सोलर प्लांट लगाया गया है।

सुबह नौ बजे करीब अचानक प्लांट के मुख्य केबिन में आग लग गई। आग धीरे-धीरे बढ़ते हुए सोलर पैनल तक पहुंच गई। तेज लपट निकलते देख एयरपोर्ट के अधिकारियों ने नगर थाना पुलिस और दमकल को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचे और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।