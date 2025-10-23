Language
Back Image
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    दुमका हवाई अड्डे में हादसा: शॉर्ट सर्किट से सोलर प्लांट में लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान

    By Anoop ShrivastavEdited By: Shashank Baranwal
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 11:20 AM (IST)

    दुमका हवाई अड्डे पर शॉर्ट सर्किट के कारण सोलर प्लांट में आग लग गई। इस घटना में, आग तेज़ी से फैल गई और पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे लाखों रुपये का नुकसान हुआ।

    prefferd source google
    Hero Image

    दुमका एयरपोर्ट के सोलर प्लांट में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, दुमका। दुमका के एयरपोर्ट के सोलर प्लांट में गुरुवार की सुबह 9:00 बजे शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आग से करीब दो से तीन लाख रुपए का नुकसान हुआ है।

    सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और किसी तरह से आग पर काबू पाया। बताया जाता है कि हवाई अड्डा परिसर में रोशनी के लिए सोलर प्लांट लगाया गया है।

    सुबह नौ बजे करीब अचानक प्लांट के मुख्य केबिन में आग लग गई। आग धीरे-धीरे बढ़ते हुए सोलर पैनल तक पहुंच गई। तेज लपट निकलते देख एयरपोर्ट के अधिकारियों ने नगर थाना पुलिस और दमकल को सूचित किया। सूचना मिलते ही दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचे और एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एयरपोर्ट के कर्मियों का कहना है कि अगर आग को समय पर काबू नहीं किया जाता तो एयरपोर्ट के हैंगर में खड़े छह प्रशिक्षण विमान में आग लग सकती थी, हालांकि आग लगते ही कर्मचारियों ने सभी प्लेन को सुरक्षित बाहर निकाल दिया था।

    आ कैसे लगी है या फिर किसी अन्य कारण से यह बताने के लिए एयरपोर्ट का कोई भी अधिकारी तैयार नहीं है। केवल इतना कहा गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ है।

    यह भी पढ़ें- Jharkhand Weather: झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, छठ पूजा पर बारिश की संभावना; बढ़ेगी ठंड

    यह भी पढ़ें- Jharkhand News: घाटशिला उपचुनाव के बाद बनेगी नगर निकाय चुनाव की रणनीति, राजद पर खतरा