Jharkhand Weather: झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, छठ पूजा पर बारिश की संभावना; बढ़ेगी ठंड
झारखंड में छठ पूजा के दौरान बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है। 25 अक्टूबर तक सुबह कोहरा और शाम को आंशिक बादल रहेंगे। खरना के दिन पश्चिमी क्षेत्रों में गरज के साथ बारिश हो सकती है। राजधानी में ठंड बढ़ रही है और अगले पांच दिनों में तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना है।
जागरण संवाददाता, रांची। छठ पूजा के दिन हल्की बारिश होने की संभावना है और आसमान में बादल छाए रहेंगे। वहीं, 25 अक्टूबर के बीच सुबह में कोहरे या धुंध और शाम के वक्त आसमान में आंशिक बादल छाए रहने और मौसम के शुष्क बने रहने की संभावना है।
वहीं, खरना के दिन यानी 26 अक्टूबर को भी आंशिक बादल छाए रहेंगे और उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जिलों में मेघगर्जन के साथ कहीं-कहीं हल्की व मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना है।
राजधानी में शाम ढलते ही ठंड का अहसास होने लगता है और 9 बजे के बाद कुहासे का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी होने की संभावना है। अगले पांच दिनों के दौरान कोहरे और धुंध का असर बढ़ेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा।
पिछले एक सप्ताह से राजधानी रांची समेत आसपास के क्षेत्रों का मौसम लगातार बदल रहा है। दिनभर मौसम शुष्क रहता है और शाम ढलते ही ठंड का असर शुरू हो जाता है। जिस कारण आमजनों ने धीरे धीरे अपना गर्म कपड़ा निकालना शुरू कर दिया है।
मौसम विज्ञान केंद्र रांची द्वारा जारी किए गए पूर्वानुमान के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान पूरे राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज का जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 16.5 डिग्री सेल्सियस लातेहार का रिकॉर्ड किया गया है।
वहीं, राजधानी रांची का अधिकतम 31.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 19.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। रांची का तापमान मंगलवार के मुकाबले बुधवार को एक डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया।
मौसम विज्ञानी अभिषेक आनंद ने कहा कि अगले पांच दिनों के दौरान तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है।
