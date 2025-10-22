Jharkhand News: घाटशिला उपचुनाव के बाद बनेगी नगर निकाय चुनाव की रणनीति, राजद पर खतरा

राज्य ब्यूराे, रांची। नगर निकायों के चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियों के बीच जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं उसके अनुसार घाटशिला उपचुनाव के बाद ही प्रमुख राजनीतिक दल इसकी रणनीति बनाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सीनियर नेता इसको लेकर बैठक करेंगे और एक रणनीति के तहत आगे बढ़ेंगे।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, इसके लिए सीनियर नेताओं ने अपना-अपना मन बनाना शुरू कर दिया है। झामुमो और कांग्रेस के एक साथ चुनाव लड़ने की इच्छा रखनेवाले नेताओं की मानें तो घाटशिला उपचुनाव के बाद दोनों दलों के नेता बैठकी तैयारियों को अंतिम रूप देंगे।

इसके साथ ही इस बात के भी संकेत मिल रहे हैं कि राजद के आनेवाला वक्त गठबंधन के लिहाज से बेहद ही नाजुक होगा। इसकी भी संभावना है कि उन्हें नगर निकाय चुनाव के दौरान संभावित गठबंधन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाए।

नेताओं का एक वर्ग पंचायत चुनावों के साथ ही नगर निकाय चुनाव कराना चाहता है। पंचायती राज विभाग की मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के अनुसार फिलहाल ऐसी कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस की तैयारियां पूरी झारखंड में नगर निकायों के चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियां अंतिम चरण में है। पार्टी ने पहले ही पंचायत स्तर से लेकर जिलास्तर तक पर्यवेक्षक एवं समन्वयकों के नाम तय कर रखे हैं और इन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई हैं।