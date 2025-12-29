VHP का बड़ा बयान, हिंदू समाज अपने इतिहास से अनभिज्ञ, इसलिए आक्रांताओं को भी मान लेता महान

जागरण संवाददाता, कतरास (धनबाद)। विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री अम्बरीष सिंह ने कहा कि हिंदू समाज का इतिहास अत्यंत गौरवपूर्ण रहा है, लेकिन दुर्भाग्यवश हममें से अधिकांश लोग इसके बारे में समुचित जानकारी नहीं रखते। आक्रांताओं ने निरंतर हमारे इतिहास को धूमिल करने का प्रयास किया है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें श्रीराम लला मंदिर के दर्शन का अवसर मिला।

अज्ञानता के कारण हिंदू विरोधियों को मान लेते महान वे कतरास में आयोजित विश्व हिंदू परिषद झारखंड की तीन दिवसीय प्रांतीय कार्यसमिति की बैठक के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अज्ञानता के कारण आज हम ऐसे लोगों को महान मान लेते हैं, जिन्होंने मंदिरों और मठों को नष्ट करने का कार्य किया तथा हिंदू इतिहास को समाज के समक्ष गलत रूप में प्रस्तुत किया।

उन्होंने हिंदू समाज को आपस में लड़ाने का भी प्रयास किया। उन्होंने सभी हिंदुओं से अपने इतिहास को जानने और उस पर गर्व करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आज भी कुछ अराजक तत्व हिंदुओं को आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं।