    Railway Jobs Notification 2025: एनटीपीसी के 8845 पदों पर बहाली जल्द, स्टेशन मास्टर और गार्ड बनने का मौका

    By Tapas Banerjee Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:22 AM (IST)

    रेलवे जल्द ही एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत 8875 पदों पर भर्ती शुरू करेगा जिसमें स्टेशन मास्टर टिकट सुपरवाइजर और गार्ड जैसे पद शामिल हैं। स्नातक स्तर के 5817 और स्नातक के नीचे के स्तर के 3058 पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। पूर्व मध्य रेल में गार्ड के 600 सहित 715 पद हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे 368 सेक्शन कंट्रोलर की भी नियुक्ति करेगा।

    एनटीपीसी के 8845 पदों पर बहाली जल्द, स्टेशन मास्टर और गार्ड बनने का मौका

    जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे ने एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटगरिज के तहत 8875 पदों पर बहाली जल्द शुरू होगी। स्टेशन मास्टर, टिकट सुपरवाइजर, गार्ड व स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर नियुक्ति होगी। रेलवे बोर्ड ने स्नातक स्तर के 5817 एवं स्नातक के नीचे के स्तर के 3058 पदों पर बहाली के लिए केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना जारी की है।

    जिन पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है, उनमें सबसे अधिक पद गार्ड के हैं। इनमें पूर्व मध्य रेल के लिए स्नातक स्तर की रिक्तियों में 632 तथा स्नातक के नीचे स्तर के 83 पद हैं। कुल 715 पदों में 600 गार्ड शामिल हैं।

    स्नातक स्तर की रिक्तियां

    • स्टेशन मास्टर - 615
    • मालगाड़ी गार्ड - 3423
    • सीसीटीएस - 161
    • जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट - 921
    • सीनियर क्लर्क टाइपिस्ट - 638
    • ट्रैफिक असिस्टेंट मेट्रो रेल - 59

    स्नातक के नीचे स्तर की रिक्तियां

    • ट्रेंस क्लर्क - 77
    • कमर्शियल कम टिकट क्लर्क - 2424
    • अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट - 394
    • जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट - 163

    रेलवे में होगी 368 सेक्शन कंट्रोलर की नियुक्ति, पूर्व मध्य रेल में 32

    रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर के पदों पर बहाली शुरू होगी। सभी जोन मिला कर कुल 368 सेक्शन कंट्रोलर नियुक्त होंगे। इनमें पूर्व मध्य रेल को 32 सेक्शन कंट्रोलर मिलेंगे। पश्चिम और पूर्व रेल के बाद सर्वाधिक संख्या पूर्व मध्य रेल की ही है।

    रेलवे का निर्णय स्वागत योग्य है। पर फेडरेशन की मांग यह है कि प्रति वर्ष कैलेंडर के आधार पर बहाली निकाली जाए। देर होने से अधिकतम उम्र सीमा वाले अभ्यर्थियों को सारी तैयारी के बाद भी वंचित होना पड़ता है। नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में भी इससे जुड़ा प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। - पीएस चतुर्वेदी, सहायक महामंत्री, एनएफआईआर

