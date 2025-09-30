Railway Jobs Notification 2025: एनटीपीसी के 8845 पदों पर बहाली जल्द, स्टेशन मास्टर और गार्ड बनने का मौका

रेलवे जल्द ही एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी के तहत 8875 पदों पर भर्ती शुरू करेगा जिसमें स्टेशन मास्टर टिकट सुपरवाइजर और गार्ड जैसे पद शामिल हैं। स्नातक स्तर के 5817 और स्नातक के नीचे के स्तर के 3058 पदों के लिए अधिसूचना जारी हुई है। पूर्व मध्य रेल में गार्ड के 600 सहित 715 पद हैं। इसके अतिरिक्त रेलवे 368 सेक्शन कंट्रोलर की भी नियुक्ति करेगा।

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे ने एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटगरिज के तहत 8875 पदों पर बहाली जल्द शुरू होगी। स्टेशन मास्टर, टिकट सुपरवाइजर, गार्ड व स्टेशन मास्टर जैसे पदों पर नियुक्ति होगी। रेलवे बोर्ड ने स्नातक स्तर के 5817 एवं स्नातक के नीचे के स्तर के 3058 पदों पर बहाली के लिए केंद्रीयकृत रोजगार अधिसूचना जारी की है।

जिन पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई है, उनमें सबसे अधिक पद गार्ड के हैं। इनमें पूर्व मध्य रेल के लिए स्नातक स्तर की रिक्तियों में 632 तथा स्नातक के नीचे स्तर के 83 पद हैं। कुल 715 पदों में 600 गार्ड शामिल हैं।