    New Amrit Bharat: दौड़ने लगी दरभंगा-अजमेर अमृत भारत ट्रेन, सीतामढ़ी-रक्सौल होकर जयपुर के रास्ते चलेगी

    By Prince Kumar Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 09:00 AM (IST)

    दरभंगा जंक्शन से दरभंगा-अजमेर अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। यह ट्रेन कमतौल सीतामढ़ी रक्सौल होते हुए अजमेर तक जाएगी। सांसद ने कहा कि इससे छात्रों को कोटा जाने में सुविधा होगी और मिथिला-जयपुर के बीच सांस्कृतिक संबंध मजबूत होंगे। यह ट्रेन सीमावर्ती क्षेत्रों के लिए भी वरदान है। कार्यक्रम में ट्रेन के कर्मचारियों और यात्रियों को सम्मानित किया गया।

    दरभंगा-अजमेर अमृत भारत ट्रेन का परिचालन शुरू

    जागरण संवाददाता, दरभंगा। दरभंगा जंक्शन से सोमवार को रेलवे मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दरभंगा अजमेर अमृत भारत ट्रेन (Darbhanga Ajmer Bharat Train) को सांसद डॉ. गोपालजी ठाकुर, डॉ. धर्मशीला गुप्ता, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी, एडीआरएम आलोक कुमार आदि ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    गाड़ी संख्या 19623 और 19624 मदार-दरभंगा-मदार अमृत भारत एक्सप्रेस साप्ताहिक है। यह एक्सप्रेस ट्रेन कमतौल, सीतामढ़ी, रक्सौल, नरकटियागंज, गोरखपुर, गोमतीनगर, कानपुर, टुंडला, जयपुर के रास्ते चलाई जाएगी।

    सांसद ने कहा कि दरभंगा अजमेर अमृत भारत ट्रेन बहुआयामी रूप से लाभप्रद साबित होगी। इस ट्रेन के माध्यम से जहां उच्चतर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लाखों छात्र-छात्राओं को कोटा जाने आने में सहूलियत होगी।

    वहीं, जयपुर तथा मिथिला की सांस्कृतिक विरासत तथा धरोहरों के बीच एक मजबूत समन्वय भी बनेगा। अजमेरशरीफ की परंपराओं से भी मिथिलावासी आसानी से परिचित होंगे। यह ट्रेन नेपाल की सीमा से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ मिथिलावासियों के लिए वरदान साबित होगी।

    कार्यक्रम में ट्रेन के ड्राइवर, गार्ड एवं ट्रेन से यात्रा करने वाले छह यात्रियों को पाग एवं अंगवस्त्र से सम्मानित किया गया। सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता ने मिथिला के क्षेत्र में रेलवे के मुद्दे पर मोदी सरकार द्वारा किए जा रहे विकासात्मक पहल की चर्चा करते हुए कहा कि मिथिला क्षेत्र में रेलवे की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है।

    मौके पर भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष जीवछ सहनी, लोजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र झा, अभयानंद झा, सुजीत मल्लिक, भूपेंद्र किशोर, प्रेम कुमार आदि मौजूद थे।