Railway Vacancy 2025: रेलवे में खेलकूद कोटे से मिलेगी नौकरी, 56 रिक्तियों पर होगी नियुक्ति

पूर्व मध्य रेलवे ने 2025-26 के लिए खेल-कूद कोटे से भर्ती निकाली है। 18 से 25 वर्ष के खिलाड़ी 21 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। लेवल वन से फाइव तक 56 रिक्तियां हैं धनबाद मंडल में लेवल-वन के पांच पद हैं। आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये है महिलाओं के लिए 250 रुपये। विस्तृत जानकारी रेलवे की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

जागरण संवाददाता, धनबाद। पूर्व मध्य रेल ने वर्ष 2025-26 के लिए खेल-कूद कोटे से बहाली निकाली है। राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खेलों में प्रतिनिधित्व कर चुके 18 से 25 वर्ष उम्र वाले खिलाड़ी रेल सेवा से जुड़ सकते हैं। रेलवे ने 20 सितंबर को इससे जुड़ी सूचना जारी कर दी है। अभ्यर्थी 21 अक्टूबर तक आवेदन भर सकते हैं। लेवल वन से फाइव तक 56 रिक्तियों के लिए बहाली निकाली गई है।

धनबाद रेल मंडल में केवल लेवल-वन के लिए पांच रिक्तियाें पर बहाली होगी। अन्य चार मंडलों में भी लेवल-वन के पांच-पांच रिक्तियों पर बहाली होगी। पूर्व मध्य रेल मुख्यालय हाजीपुर के लिए लेवल-वन में 10, लेवल-2 व लेवल-3 में 16 तथा लेवल-4 व लेवल-5 ग्रुप सी में पांच रिक्तियां होगी। अन्य विस्तृत सूचना पूर्व मध्य रेल की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

धनबाद मंडल में इन खेलों के पुरुष व महिला को अवसर क्रिकेट पुरुष - फास्ट बालर एक, बैट्समैन दो, वॉलीबॉल यूनिवर्सल एक तथा हॉकी महिला डिफेंडर एक शैक्षणिक योग्यता लेवल-वन के पद के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास या आईटीआई या समकक्ष या एनसीवीटी द्वारा प्रदान किया गया राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रमाणपत्र (एनएसी) मान्य। पात्रता किसी भी श्रेणी-सी चैंपियनशिप/प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। या

फेडरेशन कप चैंपियनशिप (वरिष्ठ श्रेणी) में कम से कम तीसरा स्थान प्राप्त किया हो। या

मैराथन और क्रास कंट्री को छोड़कर समकक्ष इकाई के किसी राज्य का प्रतिनिधित्व किया हो

केवल वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कम से कम आठवां स्थान प्राप्त किया हो। कितना लगेगा शुल्क? इस भर्ती में शामिल होने के लिए अन्य सभी वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों को शुल्क के रूप में 500 रुपये जमा करना होगा। ट्रायल में शामिल होने पर 400 रुपये की वापसी कर दी जाएगी। इसके अलावा महिला, एससी/ एसटी, ईबीसी व अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए शुल्क 250 रुपये है।