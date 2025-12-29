केंदुआडीह में गैस रिसाव का कहर जारी, 14 वर्षीय किशोरी अचेत; अस्पताल में भर्ती

संवाद सहयोगी, पुटकी। केंदुआडीह क्षेत्र में जारी गैस रिसाव की स्थिति भयावह होती जा रही है। रविवार देर रात केंदुआडीह 10 नंबर निवासी आनंद कुमार सिंह की 14 वर्षीय पुत्री आयशा कुमारी गैस की चपेट में आने से अचेत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

उसे आनन-फानन में स्वजन द्वारा बीसीसीएल के कुस्तौर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों की टीम उसकी जान बचाने में जुटी है। गैस रिसाव के इस संकट में अब तक दो महिलाओं की जान जा चुकी है। कुस्तौर एरिया अस्पताल में अब तक कुल 56 गैस पीड़ित मरीजों को भर्ती किया जा चुका है, जिनमें से पांच गंभीर मरीजों को सेंट्रल अस्पताल रेफर किया गया था। डॉक्टरों की टीम डिस्चार्ज हो चुके मरीजों की स्थिति पर फोन के माध्यम से नजर रख रही है।

राहत शिविर में सन्नाटा, घरों को छोड़ने को तैयार नहीं लोग हिंदी भवन के समीप लगाए गए राहत शिविर में 700 लोगों के रहने और भोजन की व्यवस्था है, लेकिन विस्थापन के डर से अधिकांश लोग केवल भोजन कर वापस अपने जहरीले गैस वाले घरों में ही लौट जाते हैं।

प्रतिदिन मात्र दो दर्जन लोग ही रात में शिविर में रुक रहे हैं। विस्थापन को लेकर अब तक 65 परिवारों ने जेआरडीए के बेलगड़िया फ्लैट के लिए आवेदन दिया है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हैं।