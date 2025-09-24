Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Coal Bonus: कोयला कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ी खबर, कोलकाता उच्च न्यायालय ने दी राहत

    By Ashish Ambastha Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 03:04 PM (IST)

    धनबाद से खबर है कि कोयला कर्मचारियों के बोनस पर कोलकाता उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश दिया है। न्यायालय ने मानकीकरण समिति की बैठक में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को शामिल करने और बोनस पर चर्चा के लिए बैठक बुलाने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद फेडरेशन अब बोनस की बैठक में भाग लेगी।

    prefferd source google
    Hero Image
    कोयला कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ी खबर। फाइल फोटो

    आशीष अंबष्ठ, धनबाद। कोयला कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने मानकीकरण समिति की बैठक में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को शामिल कर बोनस की मीटिंग बुलाने का आदेश दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    कोर्ट के फैसले के बाद अब फेडरेशन बोनस की बैठक मे शामिल होंगी। कोल इंडिया मानकीकरण समिति की बैठक कल 3 बजे करेगी। इसमें राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन से विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह फेडरेशन के महासचिव एसक्यू जमा वैकल्पपीय सदस्य बी जनक प्रसाद शामिल होंगे।

    बता दें कि पहले मानकीकरण समिति की बैठक सोमवार को होनी थी, जिसमें एचएमएस, बीएमएस, एटक, सीटू के प्रतिनिधि को बुलाया गया, लेकिन कोलकाता उच्च न्यायालय के डबल बैंच ने अगले आदेश तक स्थगित कर दी थी।

    कोलकाता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के मानकीकरण समिति की बैठने में (इंटक) राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के आदेश को डबल बेंच ने बरकरार रखा था। बैठक में इंटर का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

    कोल इंडिया की बोनस को लेकर होने वाली बैठक में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष व विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह व महासचिव एसक्यू जामा दिल्ली में ही कैंप किए हुए थे। वे मजदूर हित को लेकर लगातार वरीय लोगों के संपर्क में थे।

    कोल इंडिया प्रबंधन भी उनके संपर्क में थी। बताया जाता है कि अंतिम तक यह बात थी कि किसी तरह से इंटक को लेकर बैठक कर लिया जाए, लेकिन न्यायालय का आदेश स्पष्ट होने के बाद बैठक स्थगित हो गई।

    कोलकाता उच्च न्यायालय कोलकाता के आदेश के पर बैठक में रोक लगने के बाद अग्रिम भुगतान देने की तैयारी अंदर खाने शुरू हो गई थी। शनिवार के पहले इसकी भुगतान मिलेगा। अग्रिम की राशि कितनी होगी इसको लेकर हर स्तर पर राय विचार किया जा रहा है।

    कोयला कंपनियों को निदेशक वित्त, महाप्रबंधक वित्त के साथ मंगलवार को कोल इंडिया मुख्यालय से राय विचार किया गया। जल्द ही इसकी अधिकारिक पत्र के साथ घोषणा होगी। कोल इंडिया प्रबंधन ने सभी कोयला कंपनियों से फंड तैयार रखने के लिए कहा गया है।

    यह भी पढ़ें- Coal Bonus: कोयला श्रमिकों के बोनस को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज, मजदूर संगठनों ने रखी ये मांग

    यह भी पढ़ें- Coal Bonus: कोयला कर्मचारियों को बड़ा झटका, कोर्ट ने बोनस पर दिया ये निर्देश