Coal Bonus: कोयला कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ी खबर, कोलकाता उच्च न्यायालय ने दी राहत

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। कोयला कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। कोलकाता उच्च न्यायालय के डबल बेंच ने मानकीकरण समिति की बैठक में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को शामिल कर बोनस की मीटिंग बुलाने का आदेश दिया है।

कोर्ट के फैसले के बाद अब फेडरेशन बोनस की बैठक मे शामिल होंगी। कोल इंडिया मानकीकरण समिति की बैठक कल 3 बजे करेगी। इसमें राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन से विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह फेडरेशन के महासचिव एसक्यू जमा वैकल्पपीय सदस्य बी जनक प्रसाद शामिल होंगे।

बता दें कि पहले मानकीकरण समिति की बैठक सोमवार को होनी थी, जिसमें एचएमएस, बीएमएस, एटक, सीटू के प्रतिनिधि को बुलाया गया, लेकिन कोलकाता उच्च न्यायालय के डबल बैंच ने अगले आदेश तक स्थगित कर दी थी। कोलकाता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के मानकीकरण समिति की बैठने में (इंटक) राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के आदेश को डबल बेंच ने बरकरार रखा था। बैठक में इंटर का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। कोल इंडिया की बोनस को लेकर होने वाली बैठक में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष व विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह व महासचिव एसक्यू जामा दिल्ली में ही कैंप किए हुए थे। वे मजदूर हित को लेकर लगातार वरीय लोगों के संपर्क में थे।

कोल इंडिया प्रबंधन भी उनके संपर्क में थी। बताया जाता है कि अंतिम तक यह बात थी कि किसी तरह से इंटक को लेकर बैठक कर लिया जाए, लेकिन न्यायालय का आदेश स्पष्ट होने के बाद बैठक स्थगित हो गई।

कोलकाता उच्च न्यायालय कोलकाता के आदेश के पर बैठक में रोक लगने के बाद अग्रिम भुगतान देने की तैयारी अंदर खाने शुरू हो गई थी। शनिवार के पहले इसकी भुगतान मिलेगा। अग्रिम की राशि कितनी होगी इसको लेकर हर स्तर पर राय विचार किया जा रहा है।