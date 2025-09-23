Coal Bonus: कोयला श्रमिकों के बोनस को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज, मजदूर संगठनों ने रखी ये मांग
कोलकाता उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कोयला श्रमिकों के बोनस पर बैठक स्थगित होने से श्रमिक संगठन प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। इंटक को शामिल करने के आदेश के बाद बैठक रोकी गई। बीएमएस एचएमएस सीटू एटक ने अग्रिम भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन शुरू कर दिया है। बीएमएस ने कोल इंडिया से एक लाख रुपये की अग्रिम राशि की मांग की है।
आशीष अंबष्ठ, धनबाद। कोयला श्रमिकों के बोनस को लेकर उच्च न्यायालय कोलकाता के आदेश के बाद बैठक में रोक लगने के बाद अब चारों संगठन ने प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंटक को बैठक में शामिल करने के डबल बैंच के आदेश के बाद बैठक अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है।
कोल इंडिया मुख्यालय से सोमवार देर रात इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। बीएमएस, एचएमएस, सीटू, एटक ने भी अपने अपने स्तर से कोलियरी कार्यालय पर बोनस के रूप में अग्रिम भुगतान की मांग को लेकर आंदोलन पर उतर गए है। इधर इंटक भी श्रमिक हित में कोल इंडिया प्रबंधन को निर्णय लेने की बात कही है।
बीएमएस ने कोल इंडिया को लिखा पत्र
अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ के महामंत्री सुजीत सिंह ने कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद को पत्र लिखकर उत्सव अग्रिम राशि के रूप में एक लाख राशि भुगतान करने की मांग की है। त्योहार के रूप में अग्रिम राशि भुगतान करने से श्रमिकों को लाभ मिलेगी।
कोल इंडिया उच्च प्रबंधन कर रहा विचार
कोल इंडिया प्रबंधन ने भी सारे मुद्दों को लेकर विचार कर रही है। कोयला मंत्रालय से इस पर राय विचार किया है। कोल इंडिया चेयरमैन पीएम प्रसाद की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इस पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा कि अग्रिम भुगतान किया जाए या और कोई रास्ता निकाला जाए।
सरकार एवं बीएमएस के दबाव में कोयला मज़दूर बोनस से वंचित : हरिद्वार सिंह
कलकत्ता हाईकोर्ट के फ़ैसले के मुताबिक़ इंटक को मानकीकरण समिति में शामिल करना था, लेकिन सरकार एवं बी एम एस के दबाव में प्रबंधन डबल बेंच में चली गई।
डबल बेंच कलकत्ता हाईकोर्ट ने सिंगल बेंच के फ़ैसले को बरकरार रखा और मानकीकरण समिति की बैठक को कोर्ट ने अगले फ़ैसले तक सस्पेंड कर दिया है, जिसके कारण कोयला मज़दूर बोनस से दशहरा जैसा त्यौहार के अवसर पर बंचित रह गये, जिसका हमें दुःख है।
उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी रूप में त्योहार के पूर्व मज़दूरों को पैसा पहुंचे और मजदूरों का त्योहार मनाया जा सके। किसी केन्द्रीय युनियन के शामिल होने या नहीं होने से किसी को क्या फर्क पड़ता है, मज़दूरों का हित सबका उद्देश्य है।
कोल इंडिया प्रशासन पूजा से पहले एक लाख रुपये का अग्रिम भुगतान करे। बोनस का निर्णय बाद में होगा। देश की कोयला मजदूरों का साथ कोई साजिश नहीं चलेगी, जल्द से जल्द बोनस का फैसला करने होगा। पूजा के पहले एक लाख रुपए की अग्रिम भुगतान अभी करें जल्दी करें।
जल्द से जल्द बोनस की भुगतान की मांग को लेकर प्रबंधन की नकारात्मक रवैया का खिलाफ आज इ सि एल के राजमहल परियोजना में मजदूर लोग जोरदार प्रदर्शन किया।
