Dhanbad: चार्जर चोरी को लेकर कतरास में दो समुदायों में हिंसक झड़प; तोड़फोड़ और बमबाजी; धारा 144 लागू

Section 144 in Katras कतरास के कैलुडीह खटाल में गुरुवार की रात एक आटो की बैट्री का चार्जर चोरी हो गया। इसका आरोप मालिक ने दूसरे समुदाय के लोगों पर लगाया। जिसके बाद सांप्रादायिक विवाद भड़क उठा। दो समुदाय में झड़प हो गई। जिसके बाद तोड़फोड़ और बमबाजी की गई। मामले को लेकर 24 घंटे में 12 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

Section 144 in Katras: कतरास में धारा 144 लागू

Your browser does not support the audio element.

HighLights इस मामले में अभी तक 32 लोग गिरफ्तार इलाके में पुलिस फोर्स तैनात ग्रामीण एसपी भी कर रही क्षेत्र में गश्त

धनबाद, जागरण संवाददाता। कतरास में दो समुदायों में तनाव हो गया था। जिसके बाद बाघमारा अंचल के कैलुडीह, छाताबाद, आकाश किनारी के संपूर्ण परिधि में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लगा दी गई है। एसडीएम प्रेम कुमार तिवारी ने बाघमारा अंचल के कैलुडीह, छाताबाद, आकाश किनारी की संपूर्ण परिधि में अगले आदेश तक निषेधाज्ञा रहेग। क्षेत्र में शांति बनाने के लिए यह किया गया है। निषेधाज्ञा के जारी होने के बाद क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के जामवड़े, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का उपयोग, हरवे हथियार और अग्नियास्त्र के साथ चलने या इसे प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस मामले में अभी तक 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टोटो की बैट्री का चार्जर चोरी के कारण भड़का विवाद कतरास के कैलुडीह खटाल में गुरुवार की रात जनार्दन यादव के ऑटो की बैट्री का चार्जर चोरी हो गया। इसका आरोप जनार्दन ने दूसरे समुदाय के लोगों पर लगाया। जिसके बाद सांप्रादायिक विवाद भड़क उठा। एक सुमदाय के लोगों ने कैलुडीह खटाल में बमबाजी कर दी। आठ घरों में घुस कर तोड़फोड़ भी की। जनार्दन यादव ने बताया कि चार्जर चोरी होने के बाद उन लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा था कि शमशाद का भतीजा और उसके साथियों ने चार्जर चोरी किया है। यही बात बोलने के लिए जब शमशाद की दुकान गए तो सभी ने मिलकर उसकी और उसके बेटे की पिटाई कर दी। पुलिस फोर्स तैनात इस घटना के बाद से ही शुक्रवार से इलाके में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। ग्रामीण एसपी रिष्मा रमेशन खुद शुक्रवार की रात कैलुडीह, आकाश किनारी बस्ती, छाताबाद इलाके में गश्त कर रही हैं। पुलिस के इस गश्त से विवाद थम गया है। हालांकि 144 अभी भी लागू है। पुलिस फोर्स किसी भी उपद्रवियों को नहीं छोड़ रही है। पिछले 24 घंटे में 32 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

Edited By: Roma Ragini