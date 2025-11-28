Language
    Giriraj Singh: 'झारखंड को बंगाल और केरल बनाना चाहती हेमंत सरकार', देवघर में बोले गिरिराज

    By Ravish Sinha Edited By: Rajat Mourya
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 06:31 PM (IST)

    देवघर में गिरिराज सिंह ने हेमंत सरकार पर झारखंड को बंगाल और केरल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इससे राज्य का सामाजिक ताना-बाना बिगड़ रहा है। गिरिराज सिंह ने विकास कार्यों में लापरवाही का भी आरोप लगाया और कहा कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए धन का सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है।

    जागरण संवाददाता, देवघर। बाबा बैद्यनाथ की पूजा अर्चना और अतिरूद्र महायज्ञ में शीश नवाने के बाद केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि हेमंत सरकार झारखंड को बंगाल और केरल बनाना चाहती है। इन दोनों राज्यों की तरह यहां क्रिश्चिन और घुसपैठियों को प्रश्रय दिया जा रहा है।

    मदर टेरेसा पर कमेंट करते हुए गिरिराज ने कहा कि उनको भारत में मदर बना दिया, जबकि मदर टेरेसा धर्म परिवर्तन की मदर थीं। इतना ही नहीं, आज भी क्रिश्चन गरीबों का सेवा कर छल कर धर्म परिवर्तन कराते हैं। यह सबको जानना चाहिए ये सभी धर्म की आयु दो हजार साल भी नहीं है। ध्यान रखना सनातन धर्म से ही यहां का अस्तित्व है।

    गिरिराज ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार धर्म परिवर्तन पर नया कानून बनाए। साथ ही जोड़ा कि यदि वह नहीं बनाते हैं तो झारखंड में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए कठोर कानून बनाएंगे। तभी यहां मूल आदिवासी और हिंदू संरक्षित हो पाएंगे।

    उन्होंने कहा कि देवघर में जो अभी अतिरूद्र महायज्ञ हो रहा है। यह विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है।

    बाबा मंदिर में वस्त्र मंत्री ने कहा कि सनातन धर्म में सर्वाेपरि महादेव हैं। हम धर्म की रक्षा के लिए बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं। देश के अंदर क्रिश्चन और मुसलमान खासकर रोहिंग्या और बांगलादेशी आक्रमण कर रहा है। सांस्कृतिक और व्यवहारिक आक्रमण कर रहा है और हेमंत सरकार बंगाल की सरकार को संरक्षण दे रही है। हिंदुओं को भागने पर मजबूर कर रहे हैं।

    झारखंड के एक मंत्री का नाम लिए बगैर गिरिराज बोले कि मंत्री संवैधानिक पद पर रहकर जो बयान दे रहे हैं, उन पर केस होना चाहिए। एसआईआर तो बंगाल और झारखंड में होगा ही। गिरिराज ने बिहार में एनडीए की जीत पर कहा कि यह नीतीश कुमार और नरेन्द्र मोदी के भरोसे की जीत है। अगली बारी बंगाल की है।

