'पाकिस्तान ने 3000 मंदिर मिटाकर 3 लाख मस्जिदें खड़ी कीं', धर्मध्वजा पर पाक की टिप्पणी पर गिरिराज का पलटवार

जागरण संवाददाता, बेगूसराय। राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तीन और तेरह में कौन होता है। हिंदुओं की धर्म ध्वजा की बात छोड़िए, पाकिस्तान ने देश के मंदिरों को भी मिटा दिया। जहां तीन हजार मंदिर थे वहां अब तीन लाख मस्जिदें खड़ी हैं।

भारत में धर्म ध्वजा नहीं तो क्या पाकिस्तान में लहराएगा' उन्होंने कहा कि आक्रांताओं के प्रतीकों को हटाया जाना समय की आवश्यकता है। देश की संस्कृति और आस्था पर किसी बाहरी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

सरकारी आवास खाली कराने पर बोले– कानून सबके लिए समान

राजद की वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं किए जाने के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि 'सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है। कानून के तहत आवंटित होता है और कानून के तहत ही खाली कराया जाएगा। समझदारी नहीं दिखाई गई तो पुलिस कार्रवाई करेगी। लालू यादव हों या राबड़ी देवी, कानून सबके लिए समान है।'