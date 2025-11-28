Language
    'पाकिस्तान ने 3000 मंदिर मिटाकर 3 लाख मस्जिदें खड़ी कीं', धर्मध्वजा पर पाक की टिप्पणी पर गिरिराज का पलटवार

    By Kumar Manish Edited By: Shashank Baranwal
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 05:16 AM (IST)

    गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान के धर्मध्वजा पर दिए गए बयान के जवाब में कहा कि पाकिस्तान ने 3000 मंदिरों को नष्ट करके 3 लाख मस्जिदें बनाई हैं। 

    राम मंदिर की धर्म ध्वजा पर पाकिस्तान की टिप्पणी से भड़के गिरिराज। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, बेगूसराय। राम मंदिर में धर्म ध्वजारोहण को लेकर पाकिस्तान की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए केंद्रीय वस्त्र मंत्री सह सांसद गिरिराज सिंह ने शुक्रवार को तीखी प्रतिक्रिया दी।

    उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तीन और तेरह में कौन होता है। हिंदुओं की धर्म ध्वजा की बात छोड़िए, पाकिस्तान ने देश के मंदिरों को भी मिटा दिया। जहां तीन हजार मंदिर थे वहां अब तीन लाख मस्जिदें खड़ी हैं।

    भारत में धर्म ध्वजा नहीं तो क्या पाकिस्तान में लहराएगा' उन्होंने कहा कि आक्रांताओं के प्रतीकों को हटाया जाना समय की आवश्यकता है। देश की संस्कृति और आस्था पर किसी बाहरी टिप्पणी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

    सरकारी आवास खाली कराने पर बोले– कानून सबके लिए समान

    राजद की वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी द्वारा सरकारी आवास खाली नहीं किए जाने के बयान पर गिरिराज सिंह ने कहा कि 'सरकारी आवास किसी की बपौती नहीं है। कानून के तहत आवंटित होता है और कानून के तहत ही खाली कराया जाएगा। समझदारी नहीं दिखाई गई तो पुलिस कार्रवाई करेगी। लालू यादव हों या राबड़ी देवी, कानून सबके लिए समान है।'

    अंडरग्राउंड मदरसों पर जताई चिंता, सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट रहने की सलाह

    बिहार में अंडरग्राउंड धार्मिक संरचनाओं को लेकर उन्होंने गंभीर चिंता जताई। सिंह ने कहा कि देश में कुछ लोग धार्मिक स्थलों को जेहादी केंद्र में बदलने की कोशिश कर रहे हैं।

    'चंपारण में अंडरग्राउंड हजारों लोगों की व्यवस्था वाली संरचना मिली है। नेपाल सीमा से लेकर जोगबनी तक अवैध मस्जिदें और मदरसे बने हैं। यह सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है।' उन्होंने कथित सेकुलर राजनीति पर आरोप लगाया कि इसी सोच ने ऐसे तत्वों को बढ़ावा दिया है।

    ममता बनर्जी पर फिर साधा निशाना

    पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लेते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि ममता मुसलमानों की मसीहा और रोहिंग्या–बांग्लादेशियों की सुपर मसीहा बन चुकी हैं। उन्हें हिंदुओं और उनके धर्मगुरुओं से समस्या है।' उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में हिंदुओं पर लगातार प्रहार हो रहा है और यह स्थिति आगे भयावह हो सकती है।