केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मिल्कवीड फसल का निरीक्षण किया, मैनिकिन उपकरण किया लॉन्च
केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने गाजियाबाद में मिल्कवीड की फसल का निरीक्षण किया। उन्होंने मैनिकिन उपकरण का भी शुभारंभ किया, जो उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण होगा। मंत्री ने मिल्कवीड की खेती को बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शनिवार को केंद्रीय मंत्री (वस्त्र) गिरिराज सिंह निट्रा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले आक (मिल्कवीड) की फसल का निरीक्षण किया और देश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस फसल के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह फसल न केवल किसानों को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि इससे रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने किसानों को इस फसल से जुड़े संभावित व्यवसायिक अवसरों को अपनाने और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।
फीता काटकर किया शुभारंभ
इसके बाद गिरिराज सिंह ने मैनिकिन (मानवीय पुतला) उपकरण का फीता काटकर शुभारंभ किया। यह उपकरण अपने आप में देश का पहला ऐसा यंत्र है, जो कई उद्योगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इसका प्रयोग वस्त्र, लोहा, स्टील, तेल और रसायन उद्योगों में किया जा सकेगा।
इस उपकरण से मशीनों, कार्यस्थलों या उत्पादन लाइनों की मानव अनुकूलता का परीक्षण किया जा सकेगा। इसमें बैठने, खड़े होने की सही ऊंचाई का परीक्षण, रीच, बल, बैलेंस व मोशन विश्लेषण, और प्रोडक्शन लाइन में ह्यूमन-फैक्टर टेस्टिंग जैसी क्रियाएँ की जा सकेंगी। उनका कहना था कि इससे उद्योगों में कार्यस्थलों की दक्षता बढ़ेगी और मानव-संबंधी त्रुटियों को कम किया जा सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।