केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मिल्कवीड फसल का निरीक्षण किया, मैनिकिन उपकरण किया लॉन्च

जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। शनिवार को केंद्रीय मंत्री (वस्त्र) गिरिराज सिंह निट्रा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले आक (मिल्कवीड) की फसल का निरीक्षण किया और देश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए इस फसल के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त की। यह फसल न केवल किसानों को लाभ पहुंचाएगी, बल्कि इससे रोजगार के भी नए अवसर पैदा होंगे। उन्होंने किसानों को इस फसल से जुड़े संभावित व्यवसायिक अवसरों को अपनाने और उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया।

फीता काटकर किया शुभारंभ इसके बाद गिरिराज सिंह ने मैनिकिन (मानवीय पुतला) उपकरण का फीता काटकर शुभारंभ किया। यह उपकरण अपने आप में देश का पहला ऐसा यंत्र है, जो कई उद्योगों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगा। इसका प्रयोग वस्त्र, लोहा, स्टील, तेल और रसायन उद्योगों में किया जा सकेगा।