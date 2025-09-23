Language
    देवघर बैंक डकैती: बोली से स्थानीय लग रहे थे लुटेरे, इन शहरों में हो रही है तलाश

    By Kanchan Saurabh Mishra Edited By: Krishna Parihar
    Updated: Tue, 23 Sep 2025 01:49 PM (IST)

    देवघर के मधुपुर में बैंक डकैती (Bank Robbery) हुई जिसमें 24 से 30 वर्ष के अपराधियों ने हिंदी व स्थानीय भाषा में बात की। उन्होंने ग्राहकों को भी लूटा मारपीट की और गहने लूट लिए। पुलिस अपराधियों की पहचान में जुटी है पुराने और नए गिरोहों की तलाश जारी है।

    देवघर बैंक डकैती में सबूत आ रहे सामने। फाइल फोट

    जागरण टीम, मधुपुर, देवघर। अपराधियों की उम्र 24 से 30 वर्ष के बीच थी। वे लोग हिंदी व लोकल भाषा में बात कर रहे थे। भाषा के टोन से लग रहा था कि ये लोग आसपास के ही हैं।

    वहीं उन्हें अच्छे कपड़े भी पहन रखे थे। जिस तरह से वे आए, बैंक के अंदर आराम से घटना को अंजाम दिया और फिर बेखौफ अंदाज में भाग गए उससे लगता है कि अपराधियों को पूरे इलाके का पहले से काफी ज्ञान था।

    उन्होंने बैंक के अंदर की रेकी कर रखी थी। वहीं भागने के रास्ते का भी उन्हें पूरी जानकारी थी। ऐसा लग रहा है कि घटना को अंजाम पूरी तैयारी के साथ दिया गया। अपराधियों ने पूरी रेकी कर रखी थी।

    ये भी जांच का विषय है कि बैंक के अंदर या बाहर से किसी ने उनकी जानकारी हासिल करने में मदद तो नहीं की। वहीं ये भी जांच का विषय है कि एक ने बुर्का तो दूसरे ने हेलमेट में अपना चेहरा क्यों छुपा रखा था। क्या इन्हीं दोनों ने पहले से बैंक में आकर यहां की रेकी की थी?

    बैंक के ग्राहकों को बनाया निशाना

    ऐसे में पहचाने जाने के डर से उन्होंने अपना चेहरा छुपा लिया था।  चार ग्राहकों को भी बनाया निशाना अपराधियों ने बैंक में आए चार ग्राहकों को भी निशाना बनाया। अपराधियों ने कारोबारी लक्ष्मीपति कोठारी उर्फ लच्छू से दो लाख लूट लिया।

    वहीं मोहम्मद शकील से 1.05 लाख, निशांत से 30 हजार और विशु रजवान से 40 हजार छीन लिया। ये लोग पैसा जमा कराने के लिए बैंक आए थे। इस दौरान अपराधियों ने लक्ष्मीपति कोठारी के साथ मारपीट भी की। उनके ऊपर लात व धुंसा बरसाया जिस कारण वे घायल हो गए।

    बताया जाता है कि जो गहना अपराधी लूट कर ले गए हैं, उनमें से अधिकांश बैंक में लोन लेने के लिए ग्राहकों द्वारा गिरवी रखा गया था। ऐसे में इन गहनों का बाजार मूल्य का आंकलन कर पाना बैंक के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि लोन के लिए बैंक की ओर से किया जाने वाला आंकलन और बाजार मूल्य में काफी फर्क होता है।

    जांच में जुटी पुलिस 

    लूट के शिकार हुए ग्राहकों से भी पुलिस ने पूछताछ की गई है। पुलिस  इस घटना में शामिल अपराधियों की पहचान करने में जुट गई है। इसके तहत देवघर जिला, मधुपुर, गिरिडीह, जामताड़ा जिले के जुड़े गिरोह की तलाश में पुलिस जुटी हुई है।

    जानकारी हो पहले भी यहां अपराधियों का गिरोह काफी सक्रिय है। ऐसे में पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि इसके पीछे कोई पुराना गिरोह है या फिर नए गिरोह ने घटना को अंजाम दिया है।

    इस घटना के मास्टरमाइंड का भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। जो बाइक बरामद किया गया है उसके आधार पर भी अपराधियों तक पहुंचने की जुगत में पुलिस जुटी हुई है।

    अपराधी जिस रास्ते से भागे उस आधार पर भी पुलिस उन तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि पुलिस जल्द ही अपराधियों तक पहुंच जाएगी और इस घटना का पर्दाफाश कर लिया जाएगा।

