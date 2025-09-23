रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी, जब पुलिस ने पकड़ा तो मिले कई दस्तावेज

हंटरगंज थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित बिस्कोमान कॉलोनी निवासी गोपाल शर्मा के पुत्र नीरज कुमार और औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के सिंगड़ी गांव निवासी रामनारायण शर्मा के पुत्र धीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है।

संवाद सूत्र, जागरण हंटरगंज (चतरा)। हंटरगंज थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित बिस्कोमान कॉलोनी निवासी गोपाल शर्मा के पुत्र नीरज कुमार और औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के सिंगड़ी गांव निवासी रामनारायण शर्मा के पुत्र धीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है।

थाना प्रभारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में बिहार के पटना और औरंगाबाद जिले में छापेमारी कर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के काशीकेवाल गांव निवासी पंकज कुमार ने आवेदन देकर आरोप लगाया था कि रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे धोखाधड़ी की गई है। इस पर थाना कांड संख्या 165/25 दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक सफारी वाहन जिसका नंबर बीआर 01एफयू-2975), एक रेडमी स्मार्टफोन, दो सैमसंग कीपैड मोबाइल और कई फर्जी नियुक्ति पत्र समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।

पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह लंबे समय से नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को अपने जाल में फंसा कर लाखों की ठगी करता आ रहा था। छापेमारी में थाना प्रभारी के अलावा अवर निरीक्षक नीतेश कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।