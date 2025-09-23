रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर करता था ठगी, जब पुलिस ने पकड़ा तो मिले कई दस्तावेज
हंटरगंज थाना पुलिस ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के दो सदस्यों को धर दबोचा है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान पटना के आलमगंज थाना क्षेत्र स्थित बिस्कोमान कॉलोनी निवासी गोपाल शर्मा के पुत्र नीरज कुमार और औरंगाबाद जिले के गोह थाना क्षेत्र के सिंगड़ी गांव निवासी रामनारायण शर्मा के पुत्र धीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है।
थाना प्रभारी प्रभात कुमार के नेतृत्व में बिहार के पटना और औरंगाबाद जिले में छापेमारी कर आरोपितों को गिरफ्तार किया गया।
थाना प्रभारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के काशीकेवाल गांव निवासी पंकज कुमार ने आवेदन देकर आरोप लगाया था कि रेलवे में नौकरी दिलाने का झांसा देकर उनसे धोखाधड़ी की गई है।
इस पर थाना कांड संख्या 165/25 दर्ज कर पुलिस ने कार्रवाई की। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने उनके पास से एक सफारी वाहन जिसका नंबर बीआर 01एफयू-2975), एक रेडमी स्मार्टफोन, दो सैमसंग कीपैड मोबाइल और कई फर्जी नियुक्ति पत्र समेत अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं।
पुलिस के मुताबिक, यह गिरोह लंबे समय से नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को अपने जाल में फंसा कर लाखों की ठगी करता आ रहा था। छापेमारी में थाना प्रभारी के अलावा अवर निरीक्षक नीतेश कुमार समेत सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
अवैध शराब से लदा वाहन के साथ तस्कर गिरफ्तार
वशिष्ठ नगर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मंगलवार को अवैध शराब लदे वाहन के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार तस्कर चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र के नगवां गांव का पप्पू भुइयां है। थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित कर वशिष्ठ नगर थाना के समीप से स्कॉर्पियो गाड़ी को जब्त किया गया।
जब्त गाड़ी से 11 पेटी में बंद 264 बोतल रॉयल स्टैग ब्रांड का अंग्रेजी शराब और 12 कार्टून में बंद 288 बोतल गॉडफादर ब्रांड का कैन बियर बरामद किया गया।
स्कॉर्पियो वाहन में दो फर्जी नंबर प्लेट भी रखा हुआ था। जिसे पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर को जेल भेज दिया है। छापामारी दल में थाना प्रभारी अमित कुमार सिंह के साथ एएसआई विजय कुमार सिंह और सशस्त्र बल के जवान शामिल थे।
