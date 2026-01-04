Language
    मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर एम्स में चिकित्सकों से SIR पर की चर्चा, साझा की अहम जानकारी

    By Kanchan Saurabh Mishra Edited By: Mritunjay Pathak
    Updated: Sun, 04 Jan 2026 10:04 PM (IST)

    भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार का देवघर एम्स में स्वागत करते निदेशक प्रो. डा. नितिन एम गंगाने। (फोटो जागरण)

    जागरण संवाददाता, देवीपुर (देवघर)। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने दो दिवसीय झारखंड दौरे के पहले दिन रविवार को देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने एम्स (AIIMS) देवघर का दौरा किया और वहां की चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एम्स के चिकित्सकों और पदाधिकारियों से मतदान तथा देशभर में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लेकर चर्चा की।

    एम्स देवघर के निदेशक डॉ. नितिन एम. गंगाने ने मुख्य चुनाव आयुक्त का स्वागत किया और संस्थान की उन्नत चिकित्सा सुविधाओं, संरचना एवं सेवाओं की जानकारी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चिकित्सकों से संवाद करते हुए यह जानना चाहा कि अन्य राज्यों और शहरों से यहां पदस्थापित डॉक्टरों एवं अध्ययनरत छात्रों ने स्थानीय मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है या नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी समझा कि मूल निवास वाले स्थान और वर्तमान कार्यस्थल के संदर्भ में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को चिकित्सक किस प्रकार देख और समझ रहे हैं।

    ज्ञानेश कुमार ने एम्स निदेशक के साथ आपातकालीन ब्लॉक, हड्डी रोग विभाग सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद एम्स सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने चिकित्सकों, अधिकारियों और कर्मियों को संबोधित किया।

    उन्होंने कहा कि देवघर एम्स की उत्कृष्ट संरचना, बेहतर सुविधाएं और मरीजों को मिल रही सेवाएं गर्व का विषय हैं। आने वाले समय में यह संस्थान न केवल देवघर बल्कि आसपास के दूरदराज क्षेत्रों के लोगों को भी उच्चस्तरीय इलाज उपलब्ध कराएगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि एम्स देवघर जल्द ही विश्वस्तरीय चिकित्सा सेवाओं का केंद्र बनेगा।

    मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि उन्होंने वार्डों और अन्य इकाइयों का भ्रमण किया और यहां दी जा रही सेवा व समर्पण से वे बेहद प्रभावित हुए। उन्होंने लगभग एक घंटे तक एम्स परिसर में समय बिताया। इस अवसर पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार, उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, एसपी सौरभ, एसडीओ रवि कुमार, एम्स के चिकित्सा अधीक्षक प्रो. डॉ. आर. एस. पात्रा, उपाधीक्षक डॉ. राजेश कुमार, प्रशासनिक पदाधिकारी साकेत बिहारी सहित कई चिकित्सक एवं अधिकारी उपस्थित थे।

    एम्स भ्रमण के बाद ज्ञानेश कुमार ने नौलखा मंदिर पहुंचकर दर्शन किए और परिसर का अवलोकन किया। शाम को वे बाबा बैद्यनाथ धाम में संध्या आरती में शामिल हुए। कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को वे बासुकीनाथ धाम के दर्शन करेंगे, इसके बाद तपोवन पहाड़ और मोहनानंद तपोवन प्लस टू विद्यालय में बीएलओ से मुलाकात कर दिल्ली के लिए रवाना होंगे।