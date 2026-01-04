मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर एम्स में चिकित्सकों से SIR पर की चर्चा, साझा की अहम जानकारी

जागरण संवाददाता, देवीपुर (देवघर)। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अपने दो दिवसीय झारखंड दौरे के पहले दिन रविवार को देवघर पहुंचकर बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने एम्स (AIIMS) देवघर का दौरा किया और वहां की चिकित्सा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने एम्स के चिकित्सकों और पदाधिकारियों से मतदान तथा देशभर में चल रहे मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम को लेकर चर्चा की।



एम्स देवघर के निदेशक डॉ. नितिन एम. गंगाने ने मुख्य चुनाव आयुक्त का स्वागत किया और संस्थान की उन्नत चिकित्सा सुविधाओं, संरचना एवं सेवाओं की जानकारी दी। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चिकित्सकों से संवाद करते हुए यह जानना चाहा कि अन्य राज्यों और शहरों से यहां पदस्थापित डॉक्टरों एवं अध्ययनरत छात्रों ने स्थानीय मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराया है या नहीं। साथ ही उन्होंने यह भी समझा कि मूल निवास वाले स्थान और वर्तमान कार्यस्थल के संदर्भ में मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया को चिकित्सक किस प्रकार देख और समझ रहे हैं।



ज्ञानेश कुमार ने एम्स निदेशक के साथ आपातकालीन ब्लॉक, हड्डी रोग विभाग सहित अन्य विभागों का निरीक्षण किया और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं की जानकारी ली। इसके बाद एम्स सभागार में आयोजित बैठक में उन्होंने चिकित्सकों, अधिकारियों और कर्मियों को संबोधित किया।