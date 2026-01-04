मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने देवघर में बाबा बैद्यनाथ की पूजा की, SIR के सवाल पर बोले-‘जय हिंद, जय भारत’

जागरण संवाददाता, देवघर। Chief Election Commissioner Of India Gyanesh Kumar: भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त(CEC) ज्ञानेश कुमार रविवार को झारखंड के दो दिवसीय दौरे पर देवघर पहुंचे। उनका आगमन देवघर एयरपोर्ट पर हुआ, जहां झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार, डीआइजी संताल परगना अंबर लकड़ा, जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, पुलिस अधीक्षक सौरभ तथा अनुमंडल पदाधिकारी रवि कुमार ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट परिसर से बाहर निकलते ही पुलिस के जवानों द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।





देवघर पहुंचने के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सपरिवार बाबा बैद्यनाथ धाम में पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर तीर्थ पुरोहितों ने विधि-विधान और मंत्रोच्चार के साथ उन्हें संकल्प कराया। इसके पश्चात उन्होंने द्वादश ज्योतिर्लिंग बाबा बैद्यनाथ मंदिर में जलाभिषेक कर विशेष पूजा-अर्चना की। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं और प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति रही।





पूजा-अर्चना के बाद मीडिया द्वारा उनसे एसआइआर सहित विभिन्न विषयों पर सवाल पूछे गए, हालांकि मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने किसी भी सवाल का प्रत्यक्ष उत्तर नहीं दिया। उन्होंने संक्षिप्त प्रतिक्रिया में कहा कि वे भारत के मंगल और कल्याण की कामना के लिए बाबा बैद्यनाथ की पूजा करने आए हैं। उन्होंने बाबा से देश के उज्ज्वल भविष्य के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया।