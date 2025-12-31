Language
    नए साल के मौके पर मां वैष्णो देवी के आसानी से करें दर्शन, श्राइन बोर्ड ने की विशेष सुविधाओं की घोषणा

    By Prince Sharma Edited By: Prince Sharma
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 10:25 AM (IST)

    नए साल पर वैष्णो देवी धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। श्राइन बोर्ड ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। इसमें स्मार्ट लॉकर, 24 ...और पढ़ें

    फोटो- जागरण ग्राफिक्स

    डिजिटल डेस्क, उधमपुर। नए साल के मौके पर वैष्णो देवी धाम पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। नए साल की शुरुआत लोग माता के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और सुविधाओं को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने भी सभी तैयारियां कर ली हैं।

    श्राइन बोर्ड ने मां वैष्णो देवी वेबसाइट पर एक नोट जारी किया है, जिसमें भवन में उपलब्ध कराई जा रहीं सुविधाओं और नए साल पर किए गए खास इंतजाम के बारे में बताया गया है।

    यात्रियों को मिलेंगे स्मार्ट लॉकर

    श्राइन बोर्ड के अनुसार, यात्रियों के लिए स्मार्ट लॉकर की सुविधा भवन में कमरा नंबर 04, वेटिंग हॉल (राम मंदिर), दुर्गा भवन, पार्वती भवन, गेट नंबर 03 और अधकुंवारी में उपलब्ध है। कमरा नंबर 04 में यह सुविधा उन यात्रियों के लिए निशुल्क है, जिनकी SSVP, अटका आरती, नव चंडी पाठ, ग्रुप अटका, कटरा-पंछी हेलिकॉप्टर और जम्मू-भवन-जम्मू पैकेज के लिए बुकिंग कन्फर्म है। फ्री सुविधा का लाभ उठाने के लिए, यात्रियों को अपनी बुकिंग रसीद पर रिसेप्शन काउंटर, कमरा नंबर 04 पर मुहर लगवानी होगी।

    24 घंटे मिलेंगी सुविधाएं

    • तारकोटे यात्रा पंजीकरण काउंटर आरएफआईडी यात्रा पंजीकरण कार्ड जारी करने के लिए 24x7 कार्यरत रहेगा।
    • बाणगंगा काउंटर अनधिकृत/अमान्य कार्ड रखने वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा कार्ड जारी करने के लिए खुला रहेगा। इसके अलावा, रात दस बजे के बाद, यह काउंटर वैध ऑनलाइन यात्रा पंजीकरण रसीद या रात दस बजे के बाद कटड़ा पहुंचने वाली ट्रेन के टिकट रखने वाले तीर्थयात्रियों को भी पंजीकरण सेवाएं प्रदान करेगा।
    • रेलवे स्टेशन पर यात्रा सुविधा काउंटर पर एक विशेष डेस्क रात 12 बजे तक कार्यरत रहेगा ताकि रात 10:00 बजे के बाद कटड़ा पहुंचने वाली ट्रेनों से आने वाले तीर्थयात्रियों के पंजीकरण में सुविधा प्रदान की जा सके।

    भवन पर ठहरने की फ्री सुविधाएं

    वैष्णो देवी धाम पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) द्वारा श्रद्धालुओं के लिए फ्री रुकने की व्यवस्था (फ्री धर्मशाला) उपलब्ध कराई जाती है। श्रद्धालुओं को ये सुविधा कटड़ा के निहारिका कॉम्प्लेक्स, अर्धकुंवारी, सांझी छत और भवन में (दुर्गा भवन), जो फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ड (पहले आओ, पहले पाओ) के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही कंबल और लॉकर जैसी सुविधाएं भी श्रद्धालुओं को मुहैया करवाई जाती है मिलती हैं। 

    पांच जनवरी तक स्पेशल ट्रेन चलेगी

    यात्रियों की बढ़ती मांग को देखते हुए रेलवे ने भी बड़ी पहल की है। उत्तर रेलवे के जम्मू मंडल ने विशेष आरक्षित ट्रेन संख्या 04082/04081 के संचालन की अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब यह ट्रेन पांच जनवरी तक चलेगी। नई दिल्ली से श्री माता वैष्णो देवी कटड़ा के लिए चलाई जा रही 04081 ट्रेन 31 दिसंबर के बजाय चार जनवरी 2026 तक चलेगी। ट्रेन संख्या 04082 एक जनवरी के बजाय पांच जनवरी तक होगा।

