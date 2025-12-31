नए साल के मौके पर मां वैष्णो देवी के आसानी से करें दर्शन, श्राइन बोर्ड ने की विशेष सुविधाओं की घोषणा

डिजिटल डेस्क, उधमपुर। नए साल के मौके पर वैष्णो देवी धाम पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी है। नए साल की शुरुआत लोग माता के दर्शन के साथ करना चाहते हैं। यात्रियों की भीड़ को नियंत्रित करने और सुविधाओं को देखते हुए श्राइन बोर्ड ने भी सभी तैयारियां कर ली हैं।

श्राइन बोर्ड ने मां वैष्णो देवी वेबसाइट पर एक नोट जारी किया है, जिसमें भवन में उपलब्ध कराई जा रहीं सुविधाओं और नए साल पर किए गए खास इंतजाम के बारे में बताया गया है। यात्रियों को मिलेंगे स्मार्ट लॉकर श्राइन बोर्ड के अनुसार, यात्रियों के लिए स्मार्ट लॉकर की सुविधा भवन में कमरा नंबर 04, वेटिंग हॉल (राम मंदिर), दुर्गा भवन, पार्वती भवन, गेट नंबर 03 और अधकुंवारी में उपलब्ध है। कमरा नंबर 04 में यह सुविधा उन यात्रियों के लिए निशुल्क है, जिनकी SSVP, अटका आरती, नव चंडी पाठ, ग्रुप अटका, कटरा-पंछी हेलिकॉप्टर और जम्मू-भवन-जम्मू पैकेज के लिए बुकिंग कन्फर्म है। फ्री सुविधा का लाभ उठाने के लिए, यात्रियों को अपनी बुकिंग रसीद पर रिसेप्शन काउंटर, कमरा नंबर 04 पर मुहर लगवानी होगी।

24 घंटे मिलेंगी सुविधाएं तारकोटे यात्रा पंजीकरण काउंटर आरएफआईडी यात्रा पंजीकरण कार्ड जारी करने के लिए 24x7 कार्यरत रहेगा।

बाणगंगा काउंटर अनधिकृत/अमान्य कार्ड रखने वाले तीर्थयात्रियों को यात्रा कार्ड जारी करने के लिए खुला रहेगा। इसके अलावा, रात दस बजे के बाद, यह काउंटर वैध ऑनलाइन यात्रा पंजीकरण रसीद या रात दस बजे के बाद कटड़ा पहुंचने वाली ट्रेन के टिकट रखने वाले तीर्थयात्रियों को भी पंजीकरण सेवाएं प्रदान करेगा।

रेलवे स्टेशन पर यात्रा सुविधा काउंटर पर एक विशेष डेस्क रात 12 बजे तक कार्यरत रहेगा ताकि रात 10:00 बजे के बाद कटड़ा पहुंचने वाली ट्रेनों से आने वाले तीर्थयात्रियों के पंजीकरण में सुविधा प्रदान की जा सके। भवन पर ठहरने की फ्री सुविधाएं वैष्णो देवी धाम पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) द्वारा श्रद्धालुओं के लिए फ्री रुकने की व्यवस्था (फ्री धर्मशाला) उपलब्ध कराई जाती है। श्रद्धालुओं को ये सुविधा कटड़ा के निहारिका कॉम्प्लेक्स, अर्धकुंवारी, सांझी छत और भवन में (दुर्गा भवन), जो फर्स्ट-कम-फर्स्ट-सर्व्ड (पहले आओ, पहले पाओ) के आधार पर उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही कंबल और लॉकर जैसी सुविधाएं भी श्रद्धालुओं को मुहैया करवाई जाती है मिलती हैं।