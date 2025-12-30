नए साल से पहले मां वैष्णो देवी में श्रद्धालुओं का उमड़ा सैलाब, कटड़ा से भवन तक गूंजे जयकारे

संवाद सहयोगी, कटड़ा। नव वर्ष के आगमन को लेकर मां वैष्णो देवी की पावन यात्रा एक बार फिर आस्था और श्रद्धा के रंग में रंग गई है। महीनों बाद श्रद्धालुओं की भारी आमद से मां वैष्णो देवी भवन से लेकर आधार शिविर कटड़ा तक पूरा क्षेत्र गुलजार नजर आ रहा है। हर ओर 'जय माता दी' के जयकारों और भजनों से वातावरण भक्तिमय बना हुआ है।

देश के कोने-कोने से पहुंचे श्रद्धालु परिवारों व टोलियों के रूप में मां के दरबार की ओर बढ़ते हुए भक्ति गीत गाते नजर आ रहे हैं। श्रद्धालुओं के चेहरों पर आस्था की मुस्कान और उत्साह साफ झलक रहा है। ठंड और लंबी चढ़ाई के बावजूद श्रद्धालु बिना थके पूरे जोश के साथ यात्रा कर रहे हैं।

श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, जिला प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। भवन मार्ग और आधार शिविर कटड़ा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रवेश द्वारों पर हर श्रद्धालु की सघन जांच के साथ-साथ आरएफआईडी यात्रा कार्ड की जांच अनिवार्य रूप से की जा रही है। बिना पंजीकरण व आरएफआईडी कार्ड के किसी को भी यात्रा की अनुमति नहीं दी जा रही है।

श्रद्धालुओं को पंजीकरण में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए श्राइन बोर्ड द्वारा आधार शिविर कटड़ा में सभी पंजीकरण केंद्र खुले रखे गए हैं, ताकि श्रद्धालुओं को बिना प्रतीक्षा आरएफआईडी यात्रा कार्ड उपलब्ध हो सके।



नव वर्ष को लेकर आधार शिविर कटड़ा में जगह-जगह माता के जागरण और भंडारों का आयोजन जारी है। वहीं, भवन परिसर में मां वैष्णो देवी के दिव्य दर्शन को लेकर श्रद्धालु लगातार कतारों में गुफाओं की ओर बढ़ रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्राइन बोर्ड द्वारा सभी कृत्रिम गुफाओं को खोल दिया गया है, जिससे दर्शन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है।

मंगलवार को मौसम मिला-जुला रहा। दिनभर आसमान में बादलों का डेरा रहा, हालांकि बीच-बीच में धूप भी खिलती रही। ठंडी हवाओं के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह कम नहीं हुआ और वे निरंतर भवन की ओर बढ़ते रहे। यात्रा को सुगम बनाने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा, बैटरी कार सेवा, रोपवे केबल कार सेवा के साथ-साथ घोड़ा, पिट्ठू और पालकी की सुविधाएं लगातार उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे श्रद्धालुओं की यात्रा सुखद और सुविधाजनक बनी हुई है।