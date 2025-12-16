Language
    कौन है पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड साजिद जट्ट? आतंकियों की भर्ती का संभालता है जिम्मा; सिर पर 10 लाख का इनाम

    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:58 AM (IST)
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:58 AM (IST)

    पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड साजिद जट्ट है, जो आतंकियों की भर्ती का जिम्मा संभालता है। उस पर 10 लाख का इनाम है। साजिद जट्ट कश्मीर में सक्रिय है और युवाओ ...और पढ़ें

    सज्जाद ने ही रची थी पहलगाम हमले की साजिश (जागरण ग्राफिक्स)

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। 22 अप्रैल, 2025 को कश्मीर में पहलगाम की बैसरन घाटी में आतंकी हमला हुआ था। आतंकियों ने धर्म पूछकर 25 पर्यटकों को गोली मारी थी। बीच में आए एक स्थानीय घोड़े वाले को भी मार डाला गया था।

    इसके बाद जुलाई में श्रीनगर के साथ डाचीगाम इलाके में ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले में शामिल तीनों आतंकियों फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिबरान और हमजा अफगानी को सुरक्षाबल ने मार गिराया था। इसके बाद भारत ने छह व सात मई की रात ऑपरेशन सिंदूर चला पाकिस्तान में आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया था।

    सात महीने बाद 15 दिसंबर को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट ने 1597 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। इसमें एनआईए ने सात लोगों को आरोपी बनाया है। जिसमें साजिद जट्ट भी शामिल है। साजिद जट्ट पहलगाम हमले का मुख्य साजिशकर्ता था। यह आतंकी कौन हैं और जम्मू-कश्मीर में आतंकी गतिविधियों में इसका क्या रोल रहता है आइए, समझते हैं।

    कौन हैं साजिद जट्ट?

    लश्कर का पाकिस्तानी ऑपरेशनल कमांडर साजिद जट्ट उर्फ सज्जाद जट्ट इस हमले का मुख्य सूत्रधार था। साजिद का असली नाम हबीबुल्ला है और एनआईए ने पहले ही उसपर 10 लाख का इनाम घोषित कर रखा है। वह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के कसूर जिले का निवासी है।

    साजिद को हाफिज सईद के बाद संगठन में दूसरे नंबर का चीफ माना जाता है। इसके साथ ही आतंकी संगठन लश्कर के मुखौटा संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) का यह चीफ भी है। जम्मू-कश्मीर में होने वाली आतंकी घटनाओं में अमूमन इसी का हाथ होता है।

    साल 2023 में भारत सरकार ने टीआरएफ को गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यूएपीए के अंतर्गत बैन कर दिया था। साजिद परएनआईए ने 10 लाख रुपये का इनाम भी रखा हुआ है। यह पाकिस्तान में बैठकर कश्मीर में आतंकियों की भर्ती, फंडिंग और घुसपैठ से जुड़े मामले संभालता है।

    चार्जशीट में सात नाम शामिल

     आरोपपत्र में एनआईए ने जट्ट सहित चार पाकिस्तानी आतंकियों, दो स्थानीय ओवरग्राउंड वर्करों और लश्कर व टीआरएफ समेत सात को आरोपित बनाया है। आरोपपत्र में बताया गया है कि यह हमला सिर्फ आतंक फैलाने के लिए नहीं बल्कि धर्म के आधार पर हत्याएं कर पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा फैलाने के लिए किया गया था। आरोपपत्र में बताया गया है कि लश्कर व टीआरएफ ने अपने स्थानीय नेटवर्क के जरिए बैसरन को खूनी खेल के लिए चुना।

    आतंकियों के ये हैं नाम

    मुख्य षड्यंत्रकारी लश्कर कमांडर साजिद जट्ट (पाकिस्तानी) l हमलावर फैसल जट्ट उर्फ सुलेमान शाह, हबीब ताहिर उर्फ जिबरान और हमजा अफगानी (तीनों पाकिस्तानी और ऑपरेशन महादेव में मारे जा चुके) l ओवरग्राउंड वर्कर परवेज अहमद जोथड़ और बशीर अहमद जोथड़ (दोनों पहलगाम के निवासी) शामिल हैं।

