कश्मीर में आतंकियों की भर्ती मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 11 जगहों पर की ताबड़तोड़ छापामारी

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पुलिस के इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआइके) विंग ने मंगलवार को कश्मीर घाटी में एक साथ कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की।

यह छापेमारी आतंकी और अलगाववादियों के महिमा मंडन आतंकियों की भर्ती और घाटी में बड़े पैमाने पर विस्फोट करने के षड्यंत्र की जारी जांच आतंकवाद से जुड़े एक मामले की चल रही जांच के तहत की गई है। संबंधित सूत्रों ने बताया कि पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग और कुपवाड़ा समेत सात जिलों में 12 जगहों पर छापेमारी की जा रही है।