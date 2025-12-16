Language
    कश्मीर में आतंकियों की भर्ती मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन, 11 जगहों पर की ताबड़तोड़ छापामारी

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 09:32 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में आतंकियों की भर्ती को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने शहर में 11 अलग-अलग जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। यह ...और पढ़ें

    कश्मीर में कई जगहों पर रेड (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर पुलिस के इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआइके) विंग ने मंगलवार को कश्मीर घाटी में एक साथ कई जगहों पर एक साथ छापेमारी की।

    यह छापेमारी आतंकी और अलगाववादियों के महिमा मंडन आतंकियों की भर्ती और घाटी में बड़े पैमाने पर विस्फोट करने के षड्यंत्र की जारी जांच आतंकवाद से जुड़े एक मामले की चल रही जांच के तहत की गई है। संबंधित सूत्रों ने बताया कि पुलवामा, बडगाम, कुलगाम, श्रीनगर, बारामुला, अनंतनाग और कुपवाड़ा समेत सात जिलों में 12 जगहों पर छापेमारी की जा रही है।

    उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन सीआइके में आइपीसी की धारा 153-A और 505, और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) एक्ट की धारा 13 और 18 के तहत दर्ज एफआईआर नंबर 03/2023 के संबंध में अदालत से तलाशी की अनुमति प्राप्त करने के बाद यह छापेमारी की गई है। इस खबर के लिखे जाने तक छापेमारी जारी थी अन्य विवरण की प्रतीक्षा है