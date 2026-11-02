पति उमर अब्दुल्ला से ज्यादा अमीर हैं निधि राजदान, जम्मू-कश्मीर CM के पास है कितनी संपत्ति? जानें नेटवर्थ

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान की शादी इन दिनों काफी चर्चा में है। शादी के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने शानदार रिस्पेशन पार्टी दी है। सोशल मीडिया पर इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। फैंस नवदंपती पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

सीएम उमर के पास कोई अचल संपत्ति नहीं वहीं, फैंस के मन में एक सवाल है कि पति-पत्नी में से कौन ज्यादा अमीर हैं? नेटवर्थ की बात करें तो सीएम उमर अब्दुल्ला के पास 55 लाख से अधिक की संपत्ति है। Myneta.info के मुताबिक, विधानसभा चुनाव 2024 में दिए हलफनामे में सीएम उमर ने कुल 55.24 लाख रुपये संपत्ति बताई है।

साथ ही 95 हजार की नकदी और 23.50 लाख रुपये की एफडी का भी जिक्र किया है। चुनावी हलफनामे में 30 लाख की ज्वैलरी भी बताई है। उनके पास कोई अचल संपत्ति नहीं है। करोड़ों की मालकिन हैं निधि राजदान The CEO Magazine की प्रोफाइल रिपोर्ट के अनुसार, उनकी अनुमानित नेटवर्थ लगभग 40 से 42 करोड़ आंकी गई है। कई मीडिया और बायोग्राफी पोर्टल्स भी उनकी अनुमानित संपत्ति लगभग 40 से 45 करोड़ के बीच बता रहे हैं।

कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बतौर एंकर उन्हें सालाना 10 करोड़ रुपये की कमाई होती है। एक समय ऐसा था जब वह देश की सबसे महंगी टीवी एंकर बन गई थीं। हालांकि, निधि राजदान की यह अनुमानित संपत्ति है, कोई आधिकारिक ब्यौरा नहीं है।