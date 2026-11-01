लाल साड़ी में CM उमर के साथ परफेक्ट लगीं निधि राजदान, तस्वीरों में दिखा नवदंपती का रॉयल अंदाज; सादगी ने जीता फैंस का दिल

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और पत्रकार निधि राजदान की शादी की तस्वीरें सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर शादी समारोह की तस्वीरों में नव दंपती बेहद सुंदर लग रहे हैं। निधि राजदान की सादगी फैंस का दिल जीत रहा है। खूबसूरती ऐसी कि निगाहें ठहर जाएं।

निधि राजदान जहां लाल-गोल्डन आउटफिट में बेहद सुंदर लग रही हैं, वहीं बंद गला क्लासिक सूट में सीएम उमर अब्दुल्ला भी जंच रहे हैं। सीएम उमर के साथ निधि राजदान बेहद परफेक्ट लग रही हैं। तस्वीरों में नवदंपती का रॉयल अंदाज दिख रहा है। सोशल मीडिया पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं।