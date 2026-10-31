कौन हैं उमर अब्दुल्ला की नई नवेली दुल्हन? CM के साथ शेयर की तस्वीरें, लिखा- It’s done bro

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नए सफर की शुरुआत की है। वे एक बार फिर वैवाहिक बंधन में बंध गए हैं। उन्होंने अपनी दुल्हन की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर शेयर की है।

सीएम ने नए सफर की शुरुआत लिखा है। इसके बाद उनके चाहने वाले खूब बधाई और शुभकामनाएं दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर फोटो बहुत तेजी से वायरल हो रही है।

कौन हैं सीएम उमर की दुल्हन

56 वर्षीय उमर सीएम उमर अब्दुल्ला ने 49 वर्षीय टीवी पत्रकार निधि राजदान के साथ 30 अक्टूबर को शादी रचाई। शादी की घोषणा उन्होंने आज यानी 31 अक्टूबर को की है। सीएम उमर अब्दुल्ला और निधि राजदान दोनों की यह दूसरी शादी है।

उन्होंने टीवी चैनल NDTV में लंबे समय तक काम किया है। वे एग्जीक्यूटिव एडिटर के तौर पर लोकप्रिय शो 'लेफ्ट, राइट एंड सेंटर' और 'द बिग फाइट' का संचालन किया है। उन्होंने भारतीय राजनीति, विदेश नीति और सामाजिक मुद्दों पर प्रमुखता से रिपोर्टिंग की है।

उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के लेडी श्री राम कॉलेज से स्नातक और भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। खास लुक में बेहद सुंदर लग रहे नव दंपती क्या करती हैं निधि राजदान उन्होंने अपने एक्स बायो में लिखा है कि वे IILM यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन (संचार एवं पत्रकारिता विभाग) की निदेशक हैं। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर India and the World नामक शो को होस्ट करती हैं। उन्होंने बायो में डॉग मॉम को भी मेंशन किया है।

मिल चुके हैं ये सम्मान पत्रकारिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका अवॉर्ड (Ramnath Goenka Award) और इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट (IPI) पुरस्कार सहित कई अन्य सम्मान मिल चुके हैं। अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ हंसते नजर आ रहे सीएम उमर अब्दुल्ला। शादी समारोह में दोनों पक्षों के परिवार हुए शामिल समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, शुक्रवार (30 अक्टूबर) को विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी संपन्न हुई है। गवाहों में दोनों पक्षों के परिवार के सदस्य शामिल थे। सीएम उमर अब्दुल्ला की यह दूसरी शादी है, वहीं पत्रकार निधि राजदान की भी यह दूसरी शादी है।