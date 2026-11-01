उमर अब्दुल्ला से कितनी छोटी हैं पत्नी निधि राजदान? 56 की उम्र में CM ने रचाई दूसरी शादी, लंबे समय से चल रही थी चर्चा

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की लाइफ एक बार फिर चर्चा में है। उन्होंने चर्चित पत्रकार निधि राजदान के साथ शादी की है। सोशल मीडिया पर खुद उन्होंने एलान किया है। तस्वीर शेयर करते ही वायरल हो गई है।

सीएम उमर अब्दुल्ला की यह दूसरी शादी है। 1994 में उन्होंने पायल नाथ से पहली शादी की थी। तलाक होने के बाद उन्होंने दूसरी शादी की है। हालांकि, निधि राजदान की भी यह दूसरी शादी है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, सीएम उमर ने 56 साल की उम्र में दूसरी शादी की है। वहीं, निधि राजदान की उम्र 49 साल है। सीएम उमर ने अपने से 7 साल छोटी निधि राजदान से शादी की है। पांचवें मुख्यमंत्री बने उमर उमर अब्दुल्ला की शादी को लेकर एक और दिलचस्प पहलू चर्चा में है। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विवाह करने वाले मुख्यमंत्रियों की सूची में उनका नाम शामिल हो गया है। इस श्रेणी में पांचवें मुख्यमंत्री उमर बने। इससे पहले वीरभद्र सिंह, प्रफुल्ल कुमार महंत, एचडी कुमारस्वामी और भगवंत मान के नाम शामिल हैं।